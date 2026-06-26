Великобритания предлагает продавать нефть танкеров теневого флота РФ в пользу Украины: о каких суммах идет речь

Правительство Великобритании рассматривает возможность продажи российской нефти, изъятой с задержанного танкера "теневого флота", а вырученные средства направить на поддержку Украины. Речь идет о грузе стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, который, по оценке британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

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Об этом сообщила газета The Telegraph. Издание ссылается на источники в британском правительстве.

Средства от продажи конфискованной нефти могут передать Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает предложение провести аукцион по продаже примерно 98 тысяч тонн российской нефти марки Urals, которая находится на борту танкера Smyrtos.

Судно было задержано 14 июня британскими морскими пехотинцами в проливе Ла-Манш за нарушение санкционного законодательства.

После задержания танкер находится под контролем Министерства обороны Великобритании у побережья Веймута.

По словам собеседников издания, британские чиновники считают, что конфискованный груз теперь юридически принадлежит Великобритании.

Именно поэтому правительство изучает возможность продажи этой нефти, рыночная стоимость которой составляет около 35 миллионов фунтов стерлингов, а вырученные средства использовать для поддержки Украины.

Рассматриваются два варианта: либо напрямую перечислить деньги украинской стороне, либо профинансировать закупку военного оборудования, которое впоследствии будет передано Вооруженным силам Украины.

В настоящее время эта инициатива находится на ранней стадии проработки.

Альтернативный вариант — использовать нефть в Великобритании

Помимо продажи, британские власти также анализируют возможность переработки конфискованной нефти на территории страны. В таком случае топливо могло бы использоваться для внутренних нужд Великобритании.

Впрочем, пока неясно, каким образом нефть можно будет передать энергетическим компаниям после её перехода в государственную собственность.

Танкер нарушил санкции

По данным британских властей, Smyrtos входит в так называемый теневой флот России, который используется для обхода международных санкций и экспорта российской нефти в третьи страны.

После завершения следственных действий судно, вероятно, сможет покинуть британские воды и вернуться в РФ. В то же время капитан танкера — 38-летний гражданин Индии Аджай Пант — останется под стражей.

Его обвиняют в нарушении санкционного режима из-за незаконной перевозки запрещенной российской нефти в третью страну.

Во время судебного заседания защита заявила, что капитан лишь выполнял приказы и не контролировал ни груз, ни конечный пункт назначения судна.

Следующее слушание по делу запланировано на 16 июля.

Великобритания усиливает борьбу с теневым флотом

Задержание судна Smyrtos стало одним из самых решительных шагов Лондона в борьбе с теневым флотом России. Именно благодаря таким судам Москва ежедневно экспортирует около 3,7 млн баррелей нефти, получая средства для финансирования войны против Украины.

В целом теневой флот России, по разным оценкам, насчитывает более тысячи танкеров, значительная часть которых является устаревшей и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

В британском правительстве подчеркивают, что задержание "Smyrtos" не станет последней операцией. Источники издания заявили, что власти и в дальнейшем будут выявлять и задерживать суда, нарушающие санкционный режим.

В то же время отдельные танкеры сопровождают российские военные корабли, что значительно затрудняет их задержание британскими силами.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Великобритания перехватила нефтяной танкер "Смиртос" российского "теневого флота", который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций против России и финансированием её войны против Украины.

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