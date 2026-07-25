Как зарядить смартфон с помощью другого телефона: об этом мало кто знает

Некоторые современные смартфоны могут передавать заряд другим устройствам через кабель или по беспроводной связи. Такая функция может помочь подзарядить телефон, наушники или смарт-часы в ситуациях, когда нет доступа к электросети.

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Для передачи заряда производители используют два основных способа: подключение через кабель USB-C или Reverse Wireless Charging, когда устройства нужно расположить задними панелями друг к другу. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Отметим, что беспроводная передача энергии менее эффективна и может приводить к более сильному нагреву аккумулятора. Поэтому постоянно использовать такую функцию не стоит.

Как работает реверсивная зарядка на iPhone

Смартфоны Apple начали поддерживать передачу заряда через кабель с появлением линейки iPhone 15, которая получила разъем USB-C. Для использования этой функции достаточно подключить другое совместимое устройство.

С помощью iPhone с USB-C можно заряжать другой iPhone с таким же разъёмом, более старые модели — через кабель USB-C – Lightning, а также некоторые аксессуары, в частности AirPods и Apple Watch с фирменным магнитным кабелем USB-C.

Как включить обратную зарядку на Samsung

В смартфонах Samsung эта функция называется Wireless PowerShare. Она доступна в флагманских моделях Galaxy S10 и более новых, Galaxy Note 10/20, а также в современных складных смартфонах Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip.

Чтобы активировать передачу энергии, нужно открыть панель быстрых настроек и включить пункт Wireless PowerShare ("Обратная зарядка"). После этого другое устройство необходимо положить на заднюю панель смартфона.

Функция работает с Galaxy Watch, Galaxy Buds и другими гаджетами, поддерживающими стандарт беспроводной зарядки Qi.

Какие смартфоны Google Pixel могут передавать заряд

Смартфоны Google Pixel, начиная с модели Pixel 5, также поддерживают функцию передачи энергии по беспроводной связи. В настройках она называется Battery Share.

Для её активации необходимо перейти в раздел "Настройки" – "Аккумулятор" – Battery Share и включить соответствующий переключатель. Пользователь также может установить минимальный уровень заряда, после которого смартфон перестанет передавать энергию, или настроить автоматическое прекращение зарядки в случае перегрева.

Функция может пригодиться для быстрой подзарядки наушников, смарт-часов или другого смартфона без использования powerbank.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что современные смартфоны оснащены защитными системами, которые позволяют одновременно подключать их к сети и запускать приложения. Однако техническая возможность еще не означает, что это полезно для аккумулятора. Если телефон не нужен срочно, лучше ненадолго отложить его и дать ему зарядиться.

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