Великобритания задержала танкер "теневого флота" России: он пытался пройти через Ла-Манш

Великобритания перехватила нефтяной танкер российского "теневого флота", который пытался пройти через пролив Ла-Манш. Операция является очередным шагом в борьбе с обходом санкций против России и финансированием ее войны против Украины.

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К операции были привлечены Вооруженные силы и правоохранительные органы страны. О перехвате судна сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на платформе X.

Стармер заявил, что отдал приказ о перехвате танкера, принадлежащего так называемому "теневому флоту" России. Успешное проведение операции должно стать сигналом для компаний и лиц, которые помогают Москве обходить международные санкции и обеспечивают экспорт российской нефти.

Таким образом, британские власти и в дальнейшем будут принимать меры против судов, используемых для скрытой перевозки российских энергоносителей. Стармер поблагодарил военных и правоохранителей за участие в операции и обеспечение безопасности страны.

Предпосылкой для таких действий стало решение британского правительства, принятое весной этого года. В марте Лондон одобрил расширение полномочий Вооруженных сил и правоохранительных органов, разрешив им перехватывать суда, подпадающие под санкции, которые проходят через британские воды.

Великобритания уже неоднократно участвовала в международных операциях против российского "теневого флота". В конце мая британские силы поддержали Францию во время задержания танкера Tagor в Атлантическом океане. Судно, которое вышло из российского Мурманска под фальшивым флагом Камеруна, было остановлено более чем в 740 километрах к западу от побережья Бретани во время рейса в африканский порт Лимбе.

Напоминаем, что восемь танкеров, на которые распространяются санкции за нелегальный экспорт российскойнефти, следовали через Ла-Манш. Правительство Великобритании прекратило деятельность так называемого теневого флота страны-агрессора России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Латвия призвала усилить контроль над российским теневым флотом в Балтийском море, предупредив об угрозе для безопасности региона и окружающей среды. По данным латвийской стороны, еженедельно через Балтику проходит около 150 судов, связанных с теневой схемой перевозки российской нефти.

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