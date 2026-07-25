Лайма Вайкуле спела на украинском языке на фоне сине-желтого флага и довела украинцев до слез. Видео

Латвийская певица Лайма Вайкуле тронула сердца поклонников из Украины красноречивым поступком во время выступления на своем фестивале в Юрмале. Артистка, которая регулярно выражает поддержку нашей Родине в кровавой войне, исполнила песню на украинском языке, кроме того, на большой экран за сценой вывела изображение сине-желтого флага.

Видео дня

Соответствующее видео с музыкального шоу появилось на странице фан-аккаунта знаменитости в Instagram. Стоит отметить, что особенностью выступления Вайкуле был не только украинский язык, но и глубокий смысл композиции.

В ролике звучат такие строки: "Так сміливо б'ється українське серце за свободу мир і кращі дні. За мир та любов, за нас усіх. Де мир – там любов, дитячий сміх".

Услышав такую чувственную композицию в исполнении Лаймы Вайкуле, украинцы начали делиться положительными эмоциями в комментариях. Не удержалась от благодарности артистке за ее позицию и представительница Украины на Детском Евровидении 2025 София Нерсесян.

"Спасибо вам".

"Спасибо, Лайма, за ваше сердце и поддержку".

"Какая красивая песня! Растрогалась до слез! Спасибо, дорогая Лайма, за ваше сердце".

"В зале все плакали, мы тоже. Очень трогательно, спасибо. Лайма – лучшая! Она не произнесла ни одного слова по-русски – за это отдельный респект!"

"Слезы на глазах от исполнения и слов".

Конечно, в комментариях не обошлось и без россиян. Они не придумали ничего лучше, чем наброситься с оскорблениями на Лайму Вайкуле и раскритиковать музыкальный фестиваль, не подкрепляя никакими фактами свои позорные слова.

Напомним, что латвийская знаменитость неоднократно публично демонстрировала свою проукраинскую позицию. Так, например, в недавнем интервью она прямо обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину и призвала остановить геноцид украинцев.

"Россия думает, как уничтожить украинцев, эту Европу, вообще всех на свете. Будем сейчас всех убивать! Откуда такое желание? Я обращаюсь к президенту России: отдыхайте, не надо сейчас воевать! Просто уходите. Пять лет спокойно на даче проведите – и будете жить 120 лет. Зачем все это делать, нервы портить? Это все сокращает жизнь", – говорила певица.

А во время прошлогоднего фестиваля Laima Rendezvous Jurmala певица прямо призвала мир предоставить Украине оружие, ведь в наше время не может быть ничего важнее, чем окончание войны. Однако и без неоднозначных заявлений со стороны Лаймы Вайкуле не обошлось. Артистка заявляла, что она против войны, но "не против РФ", а также выступала в защиту русского языка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Максим Галкин спел песню Степана Гиги на концерте в Таллинне и поразил идеальным знанием украинского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!