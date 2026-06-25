Франция задержала у берегов Сицилии танкер "теневого флота" России: Макрон выступил с заявлением. Видео

Военно-морские силы Франции задержали танкер "Deliver" во время его прохождения вблизи побережья Сицилии. Известно, что судно нарушило нормы международного морского права и входило в состав так называемого "теневого флота".

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Россия неоднократно применяла такую методику для обхода санкций. О задержании танкера сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х.

Операция по перехвату судна состоялась во вторник и стала очередным шагом в борьбе с деятельностью судов, используемых для транспортировки российских энергоносителей в обход международных ограничений. В свою очередь Париж демонстрирует решительное сопротивление всех европейских государств.

К тому же задержание "Deliver" произошло всего через несколько дней после аналогичной операции, проведенной Великобританией. Президент Франции подчеркнул, что Европа не позволит финансировать российские военные действия.

"Мы не позволим „теневому флоту" обходить санкции и финансировать российские военные усилия", — заявил Макрон.

Он заверил, что европейские страны и впредь будут принимать необходимые меры для увеличения экономической стоимости войны для России.

"Европа решительна. Она приложит все необходимые усилия, чтобы повысить стоимость войны для России и будет способствовать прочному и длительному миру в Украине", — добавил президент Франции.

Недавно премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил дальнейшую поддержку Украины и объявил о новом пакете санкций против российского теневого флота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше. Инцидент произошел с участием фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" и вызвал беспокойство британских военных.

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