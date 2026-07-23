В ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России: медиа узнали о важном решении

Комитет постоянных представителей государств-членов Европейского Союза (COREPER) одобрил 21-й пакет санкций против России в связи с ее войной против Украины. Новый пакет предусматривает дополнительные ограничения в отношении российского энергетического и финансового секторов, замораживание предельной цены на российскую нефть, а также введение новых ограничений в отношении российских военных.

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Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на чиновника ЕС, информацию также подтверждают источники Politico. Официально о достижении соглашения пока не объявлено. Кроме того, даже после этого 21-й пакет санкций должен быть одобрен Советом ЕС.

Кроме того, по данным медиа, продолжаются заключительные технические согласования документа. Письменную процедуру утверждения планируется начать уже днем 23 июля.

Какие ограничения предусматривает 21-й пакет санкций против РФ

Страны-члены ЕС согласились продлить действующий уровень (44,1 доллара за баррель) предельной цены на российскую нефть на 12 месяцев. Это должно лишить Россию дополнительных доходов, возникающих на фоне быстрых изменений на мировом рынке.

на 12 месяцев. Это должно лишить Россию дополнительных доходов, возникающих на фоне быстрых изменений на мировом рынке. 21-й пакет санкций включает широкие ограничения и запреты на транзакции, направленные против российского финансового сектора , а также новые меры в отношении криптовалют.

, а также новые меры в отношении криптовалют. Предусмотрены новые торговые ограничения , призванные ограничить российскую военную промышленность.

, призванные ограничить российскую военную промышленность. Согласован дополнительный перечень судов "теневого флота" .

. Санкционный план обязывает принять меры по ограничению выдачи виз бывшим российским участникам войны против Украины.

Новые санкции ЕС против России: что предшествовало

Европейская комиссия представила проект 21-го пакета санкций еще 9 июня. Изначально предлагалось впервые полностью запретить въезд в Евросоюз российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. Однако в ходе переговоров эту норму смягчили из-за возражений ряда южных стран ЕС, которые традиционно принимают значительное количество российских туристов.

А 13 июля министры иностранных дел нескольких государств-членов ЕС признали, что главным препятствием для принятия нового пакета остаются экономические интересы отдельных стран Евросоюза. В частности, по данным FT, против новых ограничений выступали Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

16 июля Европейский Союз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против страны-агрессора России, несмотря на длительные переговоры. Именно тогда страны ЕС решили пока не менять действующее ограничение на максимальную цену на российскую нефть.

Речь идет о максимальной цене, по которой российскую нефть можно перевозить и страховать с привлечением западных компаний. Цель такого ограничения – сократить нефтяные доходы Кремля, не допустив при этом резкого дефицита на мировом рынке. Ранее потолок всегда был фиксированным, однако позже ЕС решил сделать механизм гибким и регулярно пересматривать предельную цену в зависимости от рыночной стоимости нефти, чтобы РФ не получала лишних доходов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ЕС впервые официально ввел санкции против России, напрямую связав их с массированными российскими ударами по Киеву. Под ограничения попали пять предприятий российского военно-промышленного комплекса и руководительница группы ABS Electro Ирина Харисова, причастные к производству компонентов для беспилотников, в частности типа Shahed и "Герань".

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