"Вызов брошен": Лукашенко сделал циничное заявление о войне против Украины и набросился на Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заочно набросился на президента Украины Владимира Зеленского, обвинив его в организации нападения на беларуский аэродром. Он заявил, что подобные операции не проводятся без согласования с президентом страны.

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Об этом Лукашенко заявил, комментируя взрыв на аэродроме в Мачулищах 26 февраля 2023 года, пишет беларуское издание БЕЛТА. Он также назвал Владимира Зеленского "гнидой" и провозгласил, что "вызов брошен".

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – заявил Лукашенко, очевидно, намекая, что ракетные обстрелы Украины с территории Беларуси не проходят без его согласования.

Беларуский диктатор также заявил, что президент Украины раньше просил у него подписать "пакт о ненападении", однако он отказал.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". – "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", – сказал Лукашенко, не объяснив, что он имеет в виду.

Напомним, ранее Лукашенко высказался по поводу залетевшего на авиабазу в Мачулищах беспилотника и повредившего российский самолет-разведчик. По его словам, это была диверсионная спецоперация, организованная СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 февраля стало известно об атаке на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. В результате двух взрывов, писали беларуские партизаны, повреждения получил российский самолет-разведчик А-50У

Лукашенко после "бавовны" в Мачулищах провел совещание с силовиками и заявил о событиях "внутреннего характера".

Позже в ByPol раскрыли детали "демилитаризации" российского радиолокационного самолета А-50У. Он был атакован группой дронов. В ответ беларуские пропагандисты попытались опровергнуть факт повреждений: они сняли видео на месте "бавовны" в Мачулищах, чтобы показать, что с российским А-50У все хорошо.

Однако бравурные заявления беларуских пропагандистов опровергает тот факт, что самолет-разведчик А-50У до сих пор на ремонте в Таганроге после недавней "бавовны" в Мачулищах.

Тем временем беларуские силовики усиленно искали причастных к атаке. По состоянию на 5 марта было известно минимум о 10 задержанных.

А 7 марта Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, на него намереваются повесить атаку на авиабазу.