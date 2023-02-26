На аэродроме под Минском прозвучал взрыв, поврежден российский самолет – СМИ

Утром 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси прозвучали два взрыва. Поврежден российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника.

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Район аэродрома оцеплен, военные и сотрудники ГАИ проверяют все проезжающие автомобили. Об этом сообщает BYPOL.

"По информации, полученной от участников плана "Перамога", сегодня утром на военном аэродроме "Мачулищи", расположенном в 12 км от Минска, произошло 2 взрыва, в результате которых повреждён российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника", – отмечено в сообщении.

В районе зафиксирована также серьезная активизация силовиков.

"В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили. Уточнённую информацию BYPOLпредоставит дополнительно. Жыве Беларусь! Слава Україні!" – пишут авторы канала.

В то же время авторы паблика "МотолькоПомоги" уточняют: по данным местных жителей, взрывы прозвучали около 8:00-9:30 утра. Некоторые из очевидцев отмечают, что был еще один взрыв, среди ночи. Правда, такие сообщения единичны.

Также администраторы канала сообщали, что спустя несколько часов было замечено движение МАЗов внутренних войск к аэродрому.

Взрывы слышали также подписчики канала "Беларусь за МКАДом" .

"В Мачулищах был ночью сильный взрыв и утром 2 менее сильных. В сторону аэродрома поехал Следственный комитет, стоят военные, автоматчики и скорая", – сообщает паблик.

Админы канала также написали, что по состоянию на 15:00 военный городок по-прежнему был оцеплен на выездах гаишниками. Также экипажи проверяют автомобили на въезде со стороны Слуцка и Минска, а также в районе Дергаи и Плебанцов.

Достоверной информации о пострадавших и о причинах ЧП пока нет.

Именно с аэродрома "Мачулищи" взлетают российские самолеты МиГ-31К, способные нести ракеты "Кинжал".

Напомним, 26 февраля в России разбился еще один Су-25. По данным российских пабликов, это произошло из-за возгорания двигателей во время полета. Пилоту предварительно удалось выжить, утверждали россияне.

В то же время в Украине заявили, что упомянутый Су-25 сбили украинские воины из 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Пилота же они якобы взяли в плен. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов. Он также уверяет, что это была месть за то, что накануне российский штурмовик нанес авиаудары по Авдеевскому коксохимическому заводу, в результате чего один человек был ранен, а само предприятие получило серьезные разрушения.