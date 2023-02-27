Лукашенко после ''бавовны'' в Мачулищах провел совещание с силовиками: заявил о событиях ''внутреннего характера''

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, после "бавовны" на военном аэродроме в Мачулищах, провел узкое совещание с силовиками. В то же время беларуские пограничники ужесточили контроль выезда из страны.

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Так, пресс-служба Лукашенко опубликовала короткое видео совещания, где он заявил, что "в свете событий внутреннего характера и прежде всего внешнего" хотел бы услышать характеристику "внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси". При этом он не уточнил, что имеет в виду под "событиями внутреннего характера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом беларуские СМИ пишут, что у Лукашенко был "очень обеспокоенный вид". На совещании присутствовали госсекретарь совбеза Беларуси, министры внутренних дел и обороны, главы беларуского КГБ и госпогранкомитета.

Лукашенко потребовал от силовиков "жесточайшей" дисциплины, особенно на границе.

"Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", – заявил он и добавил, что "они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси" и "будут это делать".

Пресс-служба диктатора акцентировала, что совещание прошло накануне его 3-дневного визита в Китай.

В то же время, как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на очевидцев, на границе Беларуси значительно усилили контроль выезда.

"Проверили на выезде, обыскали все вещи, все осмотрели. Обычно при выезде личные вещи не проверяют, только паспорта. Я брал свою технику, переживал из-за этого. Все было подробно осмотрено. Водитель автобуса сказал, что такого не видел минимум год", – рассказал изданию беларус, который утром 27 февраля выехал в Литву.

Мужчина связывает такие меры с инцидентом в Мачулищах. Кроме того, с утра понедельника жесткий контроль осуществляется на границе с Польшей, в частности на переходе "Варшавский мост" .

Представитель оппозиционной режиму Лукашенко инициативы Bypol Александр Азаров рассказал "Радио Свобода", что участники вероятной диверсии в Мачулищах уже покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отказались комментировать "бавовну" в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".

Напомним, по данным СМИ, российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения на аэродроме "Мачулищи" атаковали дронами беларуские партизаны. Минск официально не опровергал информации об атаке в Мачулищах.