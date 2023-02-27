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Лукашенко после "бавовны" в Мачулищах провел совещание с силовиками: заявил о событиях "внутреннего характера"

Анна Паскевич
Беларусь
2 минуты
13,5 т.
Лукашенко после 'бавовны' в Мачулищах провел совещание с силовиками: заявил о событиях 'внутреннего характера'

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, после "бавовны" на военном аэродроме в Мачулищах, провел узкое совещание с силовиками. В то же время беларуские пограничники ужесточили контроль выезда из страны.

Видео дня

Так, пресс-служба Лукашенко опубликовала короткое видео совещания, где он заявил, что "в свете событий внутреннего характера и прежде всего внешнего" хотел бы услышать характеристику "внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси". При этом он не уточнил, что имеет в виду под "событиями внутреннего характера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Лукашенко после ''бавовны'' в Мачулищах провел совещание с силовиками: заявил о событиях ''внутреннего характера''

При этом беларуские СМИ пишут, что у Лукашенко был "очень обеспокоенный вид". На совещании присутствовали госсекретарь совбеза Беларуси, министры внутренних дел и обороны, главы беларуского КГБ и госпогранкомитета.

Лукашенко потребовал от силовиков "жесточайшей" дисциплины, особенно на границе.

"Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования", – заявил он и добавил, что "они используют любые случаи для того, чтобы всколыхнуть ситуацию в Беларуси" и "будут это делать".

Пресс-служба диктатора акцентировала, что совещание прошло накануне его 3-дневного визита в Китай.

В то же время, как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на очевидцев, на границе Беларуси значительно усилили контроль выезда.

Лукашенко после ''бавовны'' в Мачулищах провел совещание с силовиками: заявил о событиях ''внутреннего характера''

"Проверили на выезде, обыскали все вещи, все осмотрели. Обычно при выезде личные вещи не проверяют, только паспорта. Я брал свою технику, переживал из-за этого. Все было подробно осмотрено. Водитель автобуса сказал, что такого не видел минимум год", – рассказал изданию беларус, который утром 27 февраля выехал в Литву.

Мужчина связывает такие меры с инцидентом в Мачулищах. Кроме того, с утра понедельника жесткий контроль осуществляется на границе с Польшей, в частности на переходе "Варшавский мост" .

Представитель оппозиционной режиму Лукашенко инициативы Bypol Александр Азаров рассказал "Радио Свобода", что участники вероятной диверсии в Мачулищах уже покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле отказались комментировать "бавовну" в Мачулищах, назвав инцидент "вопросом о Беларуси".

Напомним, по данным СМИ, российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения на аэродроме "Мачулищи" атаковали дронами беларуские партизаны. Минск официально не опровергал информации об атаке в Мачулищах.

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