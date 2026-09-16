"Война будет очень короткой": Россия вновь прибегла к угрозам в адрес европейских стран

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил Европе "очень короткой войной", если европейские страны "нападут на Россию". Он также заявил, что возможное размещение западных военных контингентов в Украине Москва будет расценивать как "объявление войны" РФ.

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Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. В ЦПД прокомментировали заявления Лаврова во время Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Лавров угрожает Европе "очень короткой войной"

На фоне полномасштабной войны России против Украины и роста напряженности в отношениях Москвы с европейскими государствами российский министр использовал риторику о якобы угрозе нападения Европы на Россию, в очередной раз перевернув все с ног на голову.

Лавров заявил, что Москва якобы не планирует нападать на Европу, однако пригрозил масштабным военным конфликтом в случае, если европейские страны сами "нападут на Россию". По его словам, такая война будет "очень короткой".

"Россия вновь активизировала агрессивную риторику в адрес европейских партнеров Украины, прибегая к ультиматумам и прямым угрозам силового столкновения. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможное размещение военных контингентов западных стран в Украине станет "объявлением войны России". Он также пригрозил Европе "очень короткой войной" в случае, если "Европа нападет на Россию", – говорится в сообщении.

Кремль перекладывает ответственность на Европу

ЦПД обратил внимание, что в своих заявлениях Лавров фактически применяет зеркальную пропагандистскую конструкцию: на фоне российской агрессии против Украины и действий Москвы, создающих риски для безопасности европейских государств, Кремль говорит о якобы подготовке Европы к нападению на Россию.

Такие заявления позволяют российским властям преподносить собственные угрозы как якобы реакцию на действия Запада. По оценке ЦПД, эта риторика направлена как на внутреннюю аудиторию России, так и на иностранцев.

"Подобными манипуляциями Москва пытается переложить на западные правительства ответственность за эскалацию и оправдать собственные агрессивные действия. Эта пропаганда направлена как на внутреннюю аудиторию России, так и на иностранцев", – отметили в ЦПД.

Россия вновь использует международную площадку для угроз

Платформой для заявлений Лаврова стал Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, где собрались участники из разных стран. По данным организаторов, в фестивале приняли участие более 10 тысяч молодых людей из 191 страны.

ЦПД подчеркивает, что российские власти используют подобные международные мероприятия не только для продвижения собственных нарративов, но и для распространения угроз и запугивания международного сообщества.

"Агрессивная риторика Кремля в очередной раз доказывает: Россия не ищет путей к миру, а использует любые публичные площадки для шантажа международного сообщества", – подчеркнули в ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Путин заявил, что якобы Европа подталкивает свои страны к войне с Россией. По его словам, ввод европейских войск в Украину будет означать объявление войны Москве. Такое заявление Путин сделал во время визита в Индию.

В то же время Россия готовит новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

Недавно в арктических водах, вблизи архипелага Шпицберген, произошёл скрытый эпизод глубоководного противостояния, когда в ходе совместной операции сил Великобритании, Норвегии и США были обнаружены и обезврежены российские подводные лодки, проводившие учения с применением секретного оружия.

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