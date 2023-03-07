Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, причастного к "бавовне" в Мачулищах
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании "террориста" украинских спецслужб, причастного к "бавовне" в Мачулищах. По его словам, готовили диверсанта якобы представители СБУ.
При этом они "использовали самые высокие технологии". Об этом сообщают пропагандистские издания.
По словам Лукашенко, операцию якобы готовили восемь месяцев или полгода в Киеве.
"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", – заявил беларуский лидер.
Он назвал "бавовну" в Мачулищах "чем-то невероятным", восхитившись технологиями, которые были при этом задействованы.
"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, – это было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии", – добавил Лукашенко.
Следует отметить, что дроны беларуских партизан в течение двух недель вели разведку на военном аэродроме в Мачулищах, где, по данным СМИ, был подорван российский самолет А-50. БПЛА оставались незамеченными для беларуской ПВО, которую самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее назвал одной из лучших в мире.
Напомним: руководитель беларуской инициативы ByPol Александр Азаров рассказал детали "демилитаризации" российского самолета в беларуских Мачулищах. В частности, по его словам, на ДРЛО А-50 была совершена атака дронами. Самой сложной и важной частью операции была подготовка эвакуации выполнивших ее людей.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, после "бавовны" на военном аэродроме в Мачулищах, провел узкое совещание с силовиками. В то же время беларуские пограничники ужесточили контроль над выездом из страны.
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