Самолет-разведчик А-50У до сих пор на ремонте в Таганроге после недавней ''бавовны'' в Мачулищах – СМИ

По состоянию на утро 6 марта поврежденный российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У все еще находится на ремонте на базе в Таганроге (РФ). Он стал жертвой "бавовны" на аэродроме в Мачулищах 26 февраля.

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Об этом во время масштабной воздушной тревоги в Украине утром в понедельник сообщил Telegram-канал "Беларускі Гаюн". В мониторинговой группе рассказали: тревога была связана с тем, что в небо над РБ около 9:00 поднялись МиГ-31К (носитель "Кинжалов") и истребитель сопровождения ВКС РФ.

Самолет-разведчик, который обычно также взлетал в этих случаях, на территории Беларуси зафиксирован не был.

Напомним, что А-50У (бортовой номер RF-50608) Военно-космических сил России, который находился в беларуских Мачулищах, получил повреждения в результате атаки дронами 26 февраля. Ответственность за это взяли на себя беларуские партизаны.

В тот же день после взрывов на военный аэродром в поселке Мачулищи прилетал Ил-76 ВС РФ. Он мог доставить туда специалистов или запчасти для ремонта подорванного самолета. А спутниковые фото показали, что ДРЛО А-50 переставили на другое место и он изменил цвет.

2 марта поврежденный борт вылетел из РБ и отправился на 325-й авиационный ремонтный завод, находящийся в Таганроге Ростовской области РФ. Известно, что именно этот завод занимается ремонтом самолетов А-50.

Беларуская пропаганда при этом утверждала: с А-50У все нормально и он просто "отправился на облет государственной границы Республики Беларусь". Однако в воздушное пространство РБ RF-50608 пока так и не вернулся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее руководитель беларуской инициативы BYPOL Александр Азаров рассказал детали "демилитаризации" российского самолета ДРЛО А-50У. Он отметил, что самой сложной и важной частью операции была подготовка эвакуации партизан.

– После инцидента в Беларуси сотрудники КГБ начали массовые обыски и проверки, пытаясь найти причастных к взрывам на аэродроме в Мачулищах. Известно уже минимум о 10 задержанных. Отметим: в BYPOL заверяли, что активисты покинули территорию РБ и находятся в безопасности.

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