Взорвали группой дронов: в ByPol раскрыли детали ''демилитаризации'' российского радиолокационного самолета А-50

На российский военный самолет ДРЛО А-50, поврежденный на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, была совершена атака дронами. Самой сложной и важнейшей частью операции была подготовка эвакуации выполнивших ее людей.

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Детали "демилитаризации" российского радиолокационного самолета рассказал руководитель беларуской инициативы ByPol Александр Азаров в интервью Беларуской службе "Радио Свобода". Он отметил, что эта акция – дело рук беларуских партизан, а не украинских спецслужб, как рассказывают "лукашисты".

По словам активиста, самолет А-50 был флагманским в армии РФ. Его основной задачей было проведение разведки украинской территории, а в воздух он поднимался вместе с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал". Именно этот самолет-разведчик выполнял наведение на объекты в Украине, по которым оккупанты нанесли удары.

По словам Азарова, таких самолетов в России незначительное количество – от 4 до 9. Стоимость каждого – 330 млн долларов.

Азаров подтвердил, что А-50 был атакован беспилотниками, однако отказался назвать их количество.

"Но могу подтвердить, что это была атака дронами. Пусть спецслужбы сами поработают и попытаются определить, сколько их было", – подчеркнул активист.

Также по его словам, самым сложным в операции было безопасно вывести людей, которые ее осуществили. Их было несколько. Однако эти партизаны уже покинули Беларусь и находятся в безопасности.

Тем временем беларусы, которые 27 февраля пересекли беларуско-польскую и беларуско-литовскую границы, рассказали об усилении проверок на выезде. Пограничники подробно осматривали вещи каждого, кто покидал страну, хотя раньше проверяли только паспорта.

В то же время, как сообщило издание NEXTA со ссылкой на собственные источники, беларуские силовики разослали ориентировку на мужчину, который якобы "совершил особое тяжкое преступление в Мачулищах". Разыскивается уроженец Крыма Швец Николай Владимирович, 1993 года рождения. В то же время связан ли розыск мужчины со взрывами на аэродроме – пока неизвестно.

Напомним, что после инцидента с самолетом в Мачулищах самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля провел узкое совещание с силовиками. Он акцентировал внимание на событиях "внутреннего характера". Беларуские СМИ отметили, что Лукашенко выглядел "очень озабоченным" и потребовал "жесточайшей" дисциплины, особенно на границе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, в результате чего получили повреждения военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. У самолета ДРЛО А-50 пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна;

– в Кремле открестились от комментариев по поводу инцидента на аэродроме "Мачулищи". Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не будет говорить о "вопросе Беларуси".

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