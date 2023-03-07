''Выбрали маленький беспилотник'': Лукашенко попытался объяснить, почему не заметили севший на самолет-разведчик в Мачулищах дрон

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по поводу беспилотника, залетевшего на авиабазу в Мачулищах и севшего на российский самолет-разведчик. Ранее видео с "вылазками" дрона появилось в сети.

Видео дня

Диктатор уверяет, что причиной беспрепятственного пролета беспилотника на охраняемую военную авиабазу был его маленький размер. Большой дрон, заявил Лукашенко, комментарий которого распространили беларуские госСМИ, "конечно бы отследили".

Об этом диктатор сказал, сообщая о задержании "диверсанта", якобы причастного к атакам на Мачулищи.

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали. Об этом мы расскажем вам потом", – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, беларуские силовики якобы задержали "диверсанта", посадившего дрон на российский самолет А-50 в Мачулищах. Он, уверяет диктатор, "был завербован СБУ еще в 2014 году".

Напомним, 26 февраля стало известно об атаке на аэродром "Мачулищи" в Беларуси. В результате двух взрывов, писали беларуские партизаны, повреждения получил российский самолет-разведчик А-50.

Лукашенко после "бавовны" в Мачулищах провел совещание с силовиками и заявил о событиях "внутреннего характера".

Позже в ByPol раскрыли детали "демилитаризации" российского радиолокационного самолета А-50. Он был атакован группой дронов. В ответ беларуские пропагандисты попытались опровергнуть факт повреждений: они сняли видео на месте "бавовны" в Мачулищах, чтобы показать, что с российским А-50 все хорошо.

Однако бравурные заявления беларуских пропагандистов опровергает тот факт, что самолет-разведчик А-50У до сих пор на ремонте в Таганроге после недавней "бавовны" в Мачулищах.

Тем временем беларуские силовики усиленно искали причастных к атаке. По состоянию на 5 марта было известно минимум о 10 задержанных.

А 7 марта Лукашенко заявил о задержании в Беларуси "террориста" украинских спецслужб, на него намереваются повесить атаку на авиабазу.