В Беларуси ищут причастных к взрывам на аэродроме 'Мачулищи', известно уже минимум о 10 задержанных

В Беларуси сотрудники КГБ проводят массовые обыски и проверки, пытаясь найти причастных к взрывам на военном аэродроме "Мачулищи". Задержанных после обысков отправляют в СИЗО КГБ – известно уже минимум о 10 задержанных.

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Об этом сообщает правозащитный проект "Весна". Под подозрением оказались все, кого привлекали по политическим административным статьям с 2020 по 2023 год.

Задержанных после обысков отправляют в СИЗО КГБ. По данным "Весны", задержаны уже как минимум 10 человек.

"Силовики" действуют методом "пальцем в небо". Вчера и сегодня сотрудники "КГБ" приходили с обысками к людям, живущим рядом с Мачулищами, проверяли владельцев дронов и легкомоторов", – пишут в белорусских источниках.

Также сообщается об усиленных проверках на границах Беларуси, в том числе на беларусско-российской границе. На этой неделе как минимум двух человек задержали после проверки телефона на границах с Польшей и Литвой.

Напомним: руководитель беларуской инициативы ByPol Александр Азаров рассказал детали "демилитаризации" российского самолета в белорусских Мачулищах. В частности, по его словам, на ДРЛО А-50 была совершена атака дронами. Самой сложной и важнейшей частью операции была подготовка эвакуации выполнивших ее людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский самолет А-50, разрушенный на территории Беларуси 26 февраля, имел особое значение для армии страны-оккупанта. Он определял средства противовоздушной обороны Украины, места расположения украинских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных систем, благодаря чему российские самолеты и ракеты могли обходить наибольшие скопления наших средств ПВО. Поэтому вывод его из строя имеет крайне важное значение для украинской обороны.

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