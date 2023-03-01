Беларусские пропагандисты сняли видео на месте ''бавовны'' в Мачулищах, чтобы показать, что с российским А-50 все хорошо. Видео

На четвертый день после "бавовны" на аэродроме в Мачулищах беларусская пропаганда решила продемонстрировать, что с российским радиолокационным самолетом ДРЛО А-50, который был поврежден в результате атаки партизан, якобы все в порядке.

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Для этого в среду, 1 марта, борт сняли на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Отметим, что сделали они это в сумерках, чтобы не было возможности рассмотреть возможные повреждения.

Самолет при этом не взлетал, а лишь проехался по взлетно-посадочной полосе. На данный момент неизвестно, может ли этот А-50 подняться в небо. Также пропаганда не доказала, что партизаны не повредили вращающуюся антенну радарного комплекса "Шмель".

Ролик пропагандистов прокомментировали в мониторинговой группе "Беларускі Гаюн". Там подметили то, что самолет снимали только снизу и сбоку, что не дает возможности рассмотреть его полностью.

При этом пропагандисты нарочито демонстрировали бортовые номера А-50, хотя ранее их всего скрывали.

"Сравнивая кадры 1 марта с кадрами 29 января, видно, что "тарелка" выглядит иначе. Предыдущие царапины не видны, зато видно большое черное пятно", – сказано в сообщении.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что в день "бавовны" в Мачулищи оперативно прибыла бригада ремонтников из Иваново (РФ). Не исключено, что они могли спешно провести первичный ремонт российского самолета.

Напомним, что в Кремле отказались комментировать инцидент на беларусском военном аэродроме "Мачулищи" 26 февраля. А Лукашенко 27 февраля провел узкое совещание с силовиками, на котором делал акцент на событиях "внутреннего характера".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси произошли два взрыва, в результате чего получили повреждения военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника. У самолета ДРЛО А-50 пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна.

– Борт атаковали группой дронов. Партизаны, которые осуществили операцию, уже покинули Беларусь и находятся в безопасности.

– Тем временем в сети опубликовали свежие спутниковые снимки с аэродрома "Мачулищи". На них видно, что после взрывов российский самолет-разведчик ДРЛО А-50 переставили на другое место. Также борт изменил цвет, вероятно, его окрашивали.

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