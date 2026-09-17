Украина и США готовят встречу Зеленского и Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке: в МИД рассказали подробности

Команды Украины и США работают над организацией встречи президента Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Нью-Йорке. Стороны также прорабатывают повестку дня предстоящих переговоров, чтобы они были максимально содержательными.

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Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Также он рассказал о подготовке украинской делегации к участию в Генеральной Ассамблее ООН.

"Команды сейчас действительно работают над возможностью такой встречи между президентами Украины и США, над её содержанием, чтобы сделать её максимально содержательной", — сказал Тихий.

При этом предстоящий визит Зеленского в США не ограничится переговорами с Трампом. По словам Тихого, украинский президент проведет "большое количество встреч" с представителями других государств.

"Я понимаю, что все ваше внимание сосредоточено на Трампе, но давайте не будем преуменьшать важность всех остальных, а их там будут десятки — и очень важных, и очень интересных встреч", — отметил пресс-секретарь.

Отдельную часть программы составят украинско-американские контакты. Речь идет, в частности, о возможных встречах с представителями Конгресса США и американскими деловыми кругами.

"Украинско-американская составляющая обязательно будет присутствовать в рамках визита. Я имею в виду не только встречу с президентом, но и другие контакты, в том числе с Конгрессом, с представителями Конгресса, с деловыми кругами, а также встречу с украинской общиной в Соединенных Штатах", — рассказал Тихий.

В состав украинской делегации на полях Генеральной Ассамблеи ООН, помимо Зеленского, войдут министр иностранных дел Андрей Сибига, его заместитель Марьяна Беца, министр энергетики Денис Шмыгаль и директор департамента международных организаций Сергей Дворник.

Таким образом, повестка дня украинской стороны в Нью-Йорке предусматривает не только возможные переговоры Зеленского и Трампа, но и ряд других международных и двусторонних контактов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией, которое объявил президент США Дональд Трамп 14 сентября. Глава государства заявил, что Украина готова соблюдать такое перемирие с Москвой, однако для этого РФ также должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Президент отметил разницу в атаках и подчеркнул, что Украина не наносит удары первой, а отвечает на российские удары, поэтому договоренность не может действовать в одностороннем порядке.

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