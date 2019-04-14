"Ми нікого не боїмося!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий чекати свого опонента Володимира Зеленського на дебати на НСК "Олімпійському" до 15:00.

"Якщо Зеленський не прийде сьогодні, ми будемо його запрошувати кожен день!" – сказав він у своєму зверненні до українців перед тим, як зайти у зал для дебатів.

"Ми нікого не боїмося!" – запевнив чинний президент. За словами Порошенко, він і його команда роблять все для того, щоб країна дізналася правду.

Скріншот з відео

"Країна не хоче купувати кота в мішку. Країна повинна вибрати справжнього президента і головнокомандуючого, який і далі буде проводити рух України в ЄС і НАТО", – сказав Порошенко.

При цьому він звернувся до Зеленському з вимогою все-таки приїхати на дебати.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" у його бік. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки у прямому ефірі українського телеканалу.

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