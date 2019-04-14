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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ми нікого не боїмося!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

5.4тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий чекати свого опонента Володимира Зеленського на дебати на НСК "Олімпійському" до 15:00.

"Якщо Зеленський не прийде сьогодні, ми будемо його запрошувати кожен день!" – сказав він у своєму зверненні до українців перед тим, як зайти у зал для дебатів.

"Ми нікого не боїмося!" – запевнив чинний президент. За словами Порошенко, він і його команда роблять все для того, щоб країна дізналася правду.

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"Ми нікого не боїмося!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Скріншот з відео

"Країна не хоче купувати кота в мішку. Країна повинна вибрати справжнього президента і головнокомандуючого, який і далі буде проводити рух України в ЄС і НАТО", – сказав Порошенко.

При цьому він звернувся до Зеленському з вимогою все-таки приїхати на дебати.

"Ми нікого не боїмося!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Скріншот з відео

"Ми нікого не боїмося!" Порошенко звернувся до українців перед дебатами

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Також Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" у його бік. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки у прямому ефірі українського телеканалу.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Выборы Президента
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
истеричка...как баба...впрочем животные...у вас мужиков нет ...одни бабы
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, о да, согласен. Ватоправославных питаров я и по-хуже называю.. А так все верно.
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0
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Весьмир уссыкается над шароварными выборами)
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вованов вован
вованов вован
Пипец, прям аристократы, перчатки, секунданты, дуэльные пистолеты, моча и заранее написанные завещания. Клоуны.
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1
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