"Мобілізація триває": Порошенко відповів, чи можливий зрив виборів

Президент України Петро Порошенко впевнений, що зірвати проведення другого туру виборів "не вийде ні в кого, жодними кроками або технологіями".

Відповідну заяву він зробив 14 квітня, виступаючи на НСК "Олімпійському", додавши, що зацікавлений у чесному виборчому процесі.

"Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, створити теорію змови, – я кажу: більш зацікавленої людини в проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає", – сказав глава держави.

Однак, він звернув увагу на брак спостерігачів і волонтерів, зокрема, в Чернігівській області, закликавши всіх охочих зареєструватися та приєднатися до підготовки виборів.

"Зараз триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів і членів комісій... Допоможіть мені забезпечити захист вільного волевиявлення громадян", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко на "Олімпійському" 14 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Петро Порошенко і присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України і зробили селфі.

Глава держави також прямо зі сцени заспівав Володимиру Зеленському пісню "Підманула, підвела!"

Він також закликав свого опонента у виборчих перегонах прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

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