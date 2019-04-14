"Мобілізація триває": Порошенко відповів, чи можливий зрив виборів

Президент України Петро Порошенко впевнений, що зірвати проведення другого туру виборів "не вийде ні в кого, жодними кроками або технологіями".
Відповідну заяву він зробив 14 квітня, виступаючи на НСК "Олімпійському", додавши, що зацікавлений у чесному виборчому процесі.
"Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, створити теорію змови, – я кажу: більш зацікавленої людини в проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає", – сказав глава держави.
Однак, він звернув увагу на брак спостерігачів і волонтерів, зокрема, в Чернігівській області, закликавши всіх охочих зареєструватися та приєднатися до підготовки виборів.
"Зараз триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів і членів комісій... Допоможіть мені забезпечити захист вільного волевиявлення громадян", – сказав Порошенко.
Петро Порошенко на "Олімпійському" 14 квітня
Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Петро Порошенко і присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України і зробили селфі.
Глава держави також прямо зі сцени заспівав Володимиру Зеленському пісню "Підманула, підвела!"
Він також закликав свого опонента у виборчих перегонах прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.
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