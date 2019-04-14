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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Мобілізація триває": Порошенко відповів, чи можливий зрив виборів

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Президент України Петро Порошенко впевнений, що зірвати проведення другого туру виборів "не вийде ні в кого, жодними кроками або технологіями".

Відповідну заяву він зробив 14 квітня, виступаючи на НСК "Олімпійському", додавши, що зацікавлений у чесному виборчому процесі.

"Якщо хтось хоче запропонувати інший сценарій, створити теорію змови, – я кажу: більш зацікавленої людини в проведенні чесних виборів, ніж президент Порошенко, немає", – сказав глава держави.

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Однак, він звернув увагу на брак спостерігачів і волонтерів, зокрема, в Чернігівській області, закликавши всіх охочих зареєструватися та приєднатися до підготовки виборів.

"Зараз триває мобілізація волонтерів, які на добровільних засадах візьмуть участь в якості спостерігачів і членів комісій... Допоможіть мені забезпечити захист вільного волевиявлення громадян", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко на

Петро Порошенко на "Олімпійському" 14 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня Петро Порошенко і присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України і зробили селфі.

Глава держави також прямо зі сцени заспівав Володимиру Зеленському пісню "Підманула, підвела!"

Він також закликав свого опонента у виборчих перегонах прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019второй турполітика
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Да кроме гаранта и срывать то некому...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Кожный свидомый украинец-патриот должен проголосовать за Порошенко. Он поведет в светлое европейское майбутне!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Порошенко не в состоянии ответит на вопрос что определяет народ Украины, его интересуют только граждане согласные быть стадом при альфа-козле вместо того, чтобы быть народом. Из-за этого и вся эта комедия, это примитивное ПеПе не хочет служить народу, хочет чтобы граждане ему служили вразрез с Конституцией по которой власть может быть только у народа. ПеПе, хватит фиглярствовать, отчёт давай как ты обеспечил гарантии конституционного права народа на власть в условиях, когда кого и на основании чего народом называть неизвестно
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ильчук Андрей, готовься к очередному муйдану, чисти боевую кастрюлю,стирай вышиванку и евротруселя
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