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Вибори президента України 2019

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Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео

2.2тЧитати матеріал російською

На НСК "Олімпійському" 14 квітня, де виступив президент України Петро Порошенко, зібралися близько 20 тисяч людей.

OBOZREVATEL публікує ексклюзивні фотографії та відео з місця події (щоб подивитися ролики, поскрольте сторінку вниз).

Нагадаємо, глава країни чекав свого опонента, кандидата в президенти Володимира Зеленського, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Новини
"Підманула, підвела!" Порошенко заспівав Зеленському прямо зі сцени. Відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео

Під час виступу Порошенка глядачами було заповнено декілька відсіків, вони скандували: "Україна!" У натовпі сталася невелика тиснява. Після закінчення промови президент вирішив пофотографуватися з аудиторією.

Також присутні на "Олімпійському" разом із Петром Порошенко заспівали національний гімн України.

Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео
Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео

Нагадаємо, чинний президент назвав своїх претендентів на ключові посади в уряді.

Він також закликав Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійському" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дебатиНСК Олімпійськийфотографиивидео
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Прямо пастор свидетелей беспардонного обмана))) Порошенко, когда отчёт об обеспечении народу Украины конституционного права на власть будет, а, гарант? Может хватит паяца изображать и фигеле-мигеле устраивать? Где отчёт народу, кого ваше кодло народом считает и почему, ответы где?
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
А почем билеты были, кто в курсе?
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
пора Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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