Порошенко зробив селфі та заспівав гімн на "Олімпійському": яскраві фото і відео

На НСК "Олімпійському" 14 квітня, де виступив президент України Петро Порошенко, зібралися близько 20 тисяч людей.

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Нагадаємо, глава країни чекав свого опонента, кандидата в президенти Володимира Зеленського, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 квітня.

Під час виступу Порошенка глядачами було заповнено декілька відсіків, вони скандували: "Україна!" У натовпі сталася невелика тиснява. Після закінчення промови президент вирішив пофотографуватися з аудиторією.

Також присутні на "Олімпійському" разом із Петром Порошенко заспівали національний гімн України.

Нагадаємо, чинний президент назвав своїх претендентів на ключові посади в уряді.

Він також закликав Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійському" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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