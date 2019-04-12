У Зеленського назвали фінальну дату і місце дебатів із Порошенком

Кандидат у президенти України і лідер електоральних симпатій Володимир Зеленський має намір провести дебати зі своїм опонентом Петром Порошенком 19 квітня на НСК "Олімпійський".

Про це йдеться в соціальних мережах на сторінках "Команди Зеленського" в п'ятницю, 12 квітня, де було опубліковано відповідне відео.

"19 квітня о 19:00. Головні дебати країни. Суспільство отримає відповідь на головне питання: минуле чи майбутнє. НСК "Олімпійський", 19 квітня, о 19:00", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні між Зеленським і Порошенком трапилася перепалка в прямому ефірі, під час якої актор заявив, що чекає опонента 19 квітня на НСК "Олімпійський".

У свою чергу Порошенко має намір в цей день відвідати студію Суспільного телебачення, а на стадіоні планує з'явитися 14 квітня, куди раніше викликав Зеленського.

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