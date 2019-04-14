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Вибори президента України 2019

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"Це був мітинг": у Зеленського припустили, що Порошенко боїться дебатів

4.2тЧитати матеріал російською

Дмитро Разумков, спікер штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, назвав виступ 14 квітня на НСК "Олімпійському" чинного глави країни Петра Порошенка мітингом, а не дебатами.

Він підкреслив, що Зеленський чекає президента на передвиборні дебати 19 квітня на стадіоні, передає "Интерфакс-Украина".

"Було озвучено, що ми чекаємо Петра Олексійовича 19 квітня в 19:00 на "Олімпійському". Будемо сподіватися, що у нього все-таки знайдеться можливість туди прийти. Якщо ні, то нам здається, що просто Петро Олексійович хоче реально уникнути цих дебатів", – сказав Разумков.

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"Те, що там сьогодні не буде Зеленського, було відомо заздалегідь. І це було чомусь бажання Порошенка туди сьогодні прийти. Він виконав те, що він хотів. Але дебати сьогодні не повинні були проходити", – додав він.

Разумков підкреслив, що йшлося про те, щоб проводити дебати власне на самому стадіоні, щоб українці могли не тільки дивитися подію по телевізору, але і бути присутнім на ній.

"Сьогодні ж пройшов агітаційний мітинг Петра Олексійовича під стадіоном. Ми не беремо участі в агітаційних мітингах поки ще чинного гаранта Конституції", – зазначив він.

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Спікер штабу також звернув увагу на те, що закон не передбачає проведення дебатів в будівлі або в кімнаті на Громадському телебаченні, як написано в постанові ЦВК України.

"Це вже адресація до постанови ЦВК, але, при всій повазі, закон стоїть вище такої постанови. У законі ніде не прописано, що дебати повинні відбуватися в студії "Громадського" за такою-то адресою – це вільне трактування закону, як це часто буває у представників чинних політичних еліт. Коли вигідно – закон намагаються підлаштувати під свої потреби", – пояснив Разумков.

"Це був мітинг": у Зеленського припустили, що Порошенко боїться дебатів

Нагадаємо, глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 числа.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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Особи
Володимир ЗеленськийДмитро РазумковПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
дебатиполітика
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не дождетесь
не дождетесь
Кстати, когда Зеленский вызывал Порошенко на дебаты на стадион, там ни слова про 19-е не было сказано. И, справедливости ради, Порошенко согласился на стадион, а не на дату. Так что команда Зеленского слегка лукавит.
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Невельск skoriy
Невельск skoriy
не дождетесь, Команда Зеленского не лукавит! Дебаты по закону должны проходить в пятницу, перед днём голосования! Поэтому Зеленский дату не уточнял! А место проведения в законе НЕ прописано! Порох про всё это прекрасно знает! Зеленский прав на 100%!!!
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Невельск skoriy
Невельск skoriy
не дождетесь,
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Во тупые - не является сс...о на дебаты, а боится Порошенко?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Похоже, что все-таки правильно, что оппонент Порошенко известный комик, этого комедианта который и гарантии народу на власть по Конституции превратил в спектакль на место поставит коллега по цеху
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