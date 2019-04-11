"Зеленського збила вантажівка": у Порошенка показали "відео смерті"

В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Проект у Telegram і Viber, який запустив діючий глава держави й кандидат у президенти Петро Порошенко, підписав ролик "Зе Енд" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

За основу змонтованого відеосюжету взяли рекламний ролик Зеленського.

У передвиборчому штабі Зеленського вже прокоментували відео.

Володимир Зеленський Скріншот

"Незрозуміло: Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, або, може, він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після. Очевидно одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", — заявили в штабі шоумена.

В оригінальному ролику Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав приєднуватися до проекту "Європейське майбутнє України" в своїх соціальних мережах.

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