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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Зеленського збила вантажівка": у Порошенка показали "відео смерті"

9.9тЧитати матеріал російською

В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Проект у Telegram і Viber, який запустив діючий глава держави й кандидат у президенти Петро Порошенко, підписав ролик "Зе Енд" (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

За основу змонтованого відеосюжету взяли рекламний ролик Зеленського.

У передвиборчому штабі Зеленського вже прокоментували відео.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот

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"Незрозуміло: Петро Олексійович насолоджується кадром, як фура збиває Володимира Зеленського, або, може, він отримує задоволення від білої доріжки, яка з'являється після. Очевидно одне: наша команда порекомендує Володимиру посилити охорону", — заявили в штабі шоумена.

В оригінальному ролику Володимир Зеленський закликав українців об'єднатися для спільного майбутнього і не допустити розколу через розбіжності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав приєднуватися до проекту "Європейське майбутнє України" в своїх соціальних мережах.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А полицейская машина рашинская что ли? С ведром мусорским на крыше? Снимали тоже в раше?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
задрали ролики комика! Слабо ему просто в эфире, без десятка дублей показаться? Или он ваще виртуальный?
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Veniamin Vlad
Veniamin Vlad
Одни ролики от ЗЕбила и ни слова в прямом эфире .
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