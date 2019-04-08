"Олімпійський" під питанням: у Порошенка поставили Зеленському нову умову щодо дебатів

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко 19 квітня прийде на офіційні дебати в студію Громадського телебачення, а НСК "Олімпійський", куди його запросив Володимир Зеленський, відвідає лише в тому випадку, якщо "дозволить час".

Як передає УНІАН, про це заявив спікер передвиборного штабу Порошенка Олег Медведєв під час брифінгу у понеділок, 8 квітня.

"Президент візьме участь у дебатах 19 квітня, тому що цього вимагає закон. У законі не написано приходити на стадіон. Норма закону передбачає участь у дебатах на Громадському телебаченні. І вимога закону є пріоритетною. Не виключено, що Порошенко зможе вийти 19 квітня і на НСК "Олімпійський", але тільки тоді, коли він буде вільний від виконання обов'язків, які на нього як на кандидата в президенти покладає закон про вибори президента", — заявив Медведєв.

За його словами, пропозиція Порошенка провести дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський" 14 квітня залишається в силі.

Медведєв також заявив, що проведення дебатів 19 квітня це "занадто пізно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у своєму останньому відеозверненні заявив, що готується до дебатів саме на НСК "Олімпійський", де він буде готовий з'явитися 19 квітня. Також актор запитав у українців, які питання йому слід поставити під час зустрічі з Порошенком.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся