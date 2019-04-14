"Люди не розуміють!" Порошенко звинуватив виборців Зеленського в "любові" до Росії

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко звинуватив виборців, що підтримують його опонента, шоумена Володимира Зеленського в бажанні приєднатися до Росії.

Заява президента пролунала в ефірі телеканалу "Україна", де він з'явився 14 квітня незабаром після дебатів на НСК "Олімпійський", які так і не відбулися. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Порошенко підкреслив важливість зустрічі з Зеленськм, оскільки він впевнений, що українці мають почути програми обох кандидатів, аби не тішити себе марно ілюзіями.

Петро Порошенко Скріншот з відео

"Чому це так важливо? (Провести дебати – Ред.) Необхідно, щоб прозвучали програми кандидатів. Люди просто не розуміють. Частина виборців Володимира Зеленського хочуть повернутися в Російську Федерацію, в Російську імперію, в Радянський Союз. Мені з ними не по дорозі ідеологічно. Але я поважаю їх вибір. Частина з них сподіваються, що за мовчазної згоди підуть в ЄС і НАТО. І це означає обман виборців", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков, спікер штабу Зеленського, назвав виступ 14 квітня на НСК "Олімпійському" чинного глави країни Петра Порошенка мітингом, а не дебатами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!