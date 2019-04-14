МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Люди не розуміють!" Порошенко звинуватив виборців Зеленського в "любові" до Росії

7.3тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти і чинний глава України Петро Порошенко звинуватив виборців, що підтримують його опонента, шоумена Володимира Зеленського в бажанні приєднатися до Росії.

Заява президента пролунала в ефірі телеканалу "Україна", де він з'явився 14 квітня незабаром після дебатів на НСК "Олімпійський", які так і не відбулися. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Порошенко підкреслив важливість зустрічі з Зеленськм, оскільки він впевнений, що українці мають почути програми обох кандидатів, аби не тішити себе марно ілюзіями.

Новини
"Не бійтеся!" Порошенко призначив нові дебати Зеленському

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот з відео

"Чому це так важливо? (Провести дебати Ред.) Необхідно, щоб прозвучали програми кандидатів. Люди просто не розуміють. Частина виборців Володимира Зеленського хочуть повернутися в Російську Федерацію, в Російську імперію, в Радянський Союз. Мені з ними не по дорозі ідеологічно. Але я поважаю їх вибір. Частина з них сподіваються, що за мовчазної згоди підуть в ЄС і НАТО. І це означає обман виборців", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков, спікер штабу Зеленського, назвав виступ 14 квітня на НСК "Олімпійському" чинного глави країни Петра Порошенка мітингом, а не дебатами.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
48
29
Смішно
21
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Так манипулируют вступлением в ЕС и НАТО. А ничего, что там уже давно заявили, что Украину с ее проблемами там не ждут. ЕС не нужны ее финансовые проблемы, а НАТО - территориальные. И Россия постарается, чтобы эти проблемы у Украины только увеличивались.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Питон Каа, чемпионов номинации "идиот ботофермы" тут не спрашивают.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Почему "Порох" врет? Большенство, которые поддерживают Зеленского, не за "Россию и шкала Путина, а за реформы, справедливость, за "посадку" тех, кто виноват за растет на майдане, за то, что нет реформ, мы против отмывание денег в офшорах, мы за рост ВВП, мы за рост пенсий, и тд. Трудно написать в двух трех словах.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3
2 з 3 відповідей | показати всі
Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленский Владимир, мой кошелек заполняет не Порошенко, я его заполняю своим умом и трудом. Это совки ждут когда придет президент и наполнит их кошелек а они будут дуть пиво.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Ivanenko Petr, Я в шоке, а что Порох? Это классно, может от его правления в вас кошелек стал полнее, или семья стала жить лучше?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Remer Julia
Remer Julia
Вперше чує!?)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Remer Julia, а ты вумний як вутка? Твоя симья и ти, став при "порошенко" жити краше?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки