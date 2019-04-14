МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Не коти в мішку!" Порошенко назвав своїх претендентів на ключові посади в уряді

3.7тЧитати матеріал російською

У разі своєї повторної перемоги на президентських виборах в Україні кандидат Петро Порошенко пропонуватиме залишити міністрів оборони та закордонних справ на своїх посадах.

Таку пропозицію він зможе внести після проведення парламентських виборів, повідомив під час свого виступу на НСК "Олімпійський" кандидат і чинний президент країни Петро Порошенко.

"Всі знають, хто при президенті Порошенко представляє дипломатію. Це глава МЗС Павло Клімкін та головний зовнішній радник Костянтин Єлісєєв. Ви їх знаєте, країна їх знає, це не коти в мішку", – пояснив Порошенко.

Новини
Зеленський не прийшов: про що говорив Порошенко на НСК "Олімпійський"

Також він сказав, що нинішній міністр оборони Степан Полторак користується його повною довірою і довірою українських воїнів.

А ось всі голови обласних держадміністрацій підуть у відставку відразу після закінчення виборів президента України.

Це станеться незалежно від того, який кандидат переможе, тому що це прописано в Конституції.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот

"Щодо губернаторів – будемо піднімати лідерів об'єднаних громад. Більше того, відразу після виборів я буду ініціювати зміни до Конституції, де посади голів обласних адміністрацій будуть ліквідовані. Натомість будуть префекти", – заявив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко звернувся до українців і заявив, що країна не хоче купувати кота в мішку. "Країна повинна вибрати справжнього президента і головнокомандуючого, який і далі буде проводити рух України в ЄС і НАТО", – сказав він.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Петро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
15
15
Смішно
15
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Такой взрослый и так...истерит...как баба))тьфу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
Путин Хуйло
Путин Хуйло
Сидоров Андрей, украинцам не интересно твоё мнение, русаковская кака.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
2 з 4 відповідей | показати всі
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Путин Хуйло, САМ ДУРАК!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Путин Хуйло
Путин Хуйло
Ибн Хабибулин, у тебя гугл переводчик поломался. По тексту видно, что ты русаковское чм*
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки