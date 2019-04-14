"Не коти в мішку!" Порошенко назвав своїх претендентів на ключові посади в уряді

У разі своєї повторної перемоги на президентських виборах в Україні кандидат Петро Порошенко пропонуватиме залишити міністрів оборони та закордонних справ на своїх посадах.

Таку пропозицію він зможе внести після проведення парламентських виборів, повідомив під час свого виступу на НСК "Олімпійський" кандидат і чинний президент країни Петро Порошенко.

"Всі знають, хто при президенті Порошенко представляє дипломатію. Це глава МЗС Павло Клімкін та головний зовнішній радник Костянтин Єлісєєв. Ви їх знаєте, країна їх знає, це не коти в мішку", – пояснив Порошенко.

Також він сказав, що нинішній міністр оборони Степан Полторак користується його повною довірою і довірою українських воїнів.

А ось всі голови обласних держадміністрацій підуть у відставку відразу після закінчення виборів президента України.

Це станеться незалежно від того, який кандидат переможе, тому що це прописано в Конституції.

Петро Порошенко Скріншот

"Щодо губернаторів – будемо піднімати лідерів об'єднаних громад. Більше того, відразу після виборів я буду ініціювати зміни до Конституції, де посади голів обласних адміністрацій будуть ліквідовані. Натомість будуть префекти", – заявив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, Порошенко звернувся до українців і заявив, що країна не хоче купувати кота в мішку. "Країна повинна вибрати справжнього президента і головнокомандуючого, який і далі буде проводити рух України в ЄС і НАТО", – сказав він.

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