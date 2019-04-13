"Переможемо Путіна тотальним військовим призовом!" У Зеленського відреагували на скандальні листівки

Команда кандидата в президенти Володимира Зеленського звинуватила штаб опонента Петра Порошенка в активному поширенні неправдивих даних.

На сторінці "Команди Зеленського" в телегарм-каналі заявили, що "влада кожен день показує, що вона готова абсолютно на все, щоб утриматися на своєму теплому прогрітому місці".

"Символом управління Януковича став пам'ятник корупції, символом чинного "гаранта" стане онлайн-бібліотека чорного піару ім. Петра Олексійовича! Влада готова розпалювати ненависть всередині країни і поширювати чутки між своїми ж громадянами", - сказано в повідомленні.

Володимир Зеленський з дружиною

У Зеленського заявили, що вирішили створити "онлайн-бібліотеку чорного піару ім. Петра Олексійовича", щоб показати "всі чорні технології, які використовує чинна влада".

"Ви зараз є свідками брудної політичної PR-кампанії країни. Дуже хочеться, щоб учасникам цієї кампанії було соромно дивитися дітям в очі", - сказано в повідомленні.

Також були продемонстровані листівки, які активно поширюються в Україні: Зеленського називають наркоманом і стверджують, що він нібито має намір провести "тотальний військовий призов".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Зеленський зізнався, що відтепер не поважає Порошенка через те, що він і його прихильники регулярно дозволяють собі образливі висловлювання та інший "бруд" в його сторону. Про це Зеленський сказав після словесної перепалки в прямому ефірі українського телеканалу.

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