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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Вам повторити ?!" Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі

30.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку в прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком.

Суперечка розгорілася в рамках програми "Право на владу". Прозвучали взаємні звинувачення.

Порошенко запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. Із шоуменом вдалося зв'язатися за допомогою телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня.

"Вам повторити ?!" Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі

"Я запросив пана Порошенка на дебати. Він відповів: "Стадіон так стадіон" і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!" – заявив Зеленський.

Порошенко у відповідь звернувся до свого опонента.

"Вашими пересуваннями я не цікавлюся. Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі", – сказав президент. Раптово між співрозмовниками розгорілася суперечка.

"Ви ж хотіли дебатів, у чому проблема", – сказав Зеленський.

"У мене свого літака немає, я звичайним летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент", – додав він, перебиваючи Порошенка. Президент спробував перервати Зеленського, продовжуючи свою відповідь.

У розмову втрутилася ведуча Наталя Мосейчук: "Стоп! Вас обох не чути!"

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Порошенко і Зеленський

Порошенко і Зеленський

"Ви закінчили?" сказав Порошенко. "А ви ще раз хочете, вам повторити?" відповів Зеленський.

"У нас, мабуть, проблеми зі зв'язком. Володимир Олександрович чує лише себе!" обурився Порошенко.

Співбесідники продовжили суперечку. Президент повторив, що не цікавиться переміщеннями шоумена. Він заявив, що команда Зеленського була поставлена в позицію, згідно з якою в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запрошено на НСК "Олімпійський".

"У мене теж зустріч в Парижі. Завтра у вас буде час повернутися", сказав Порошенко.

"Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК "Олімпійський". Крапка. До побачення", закінчив розмову Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Зеля красавчик,в очередной раз унизил и указал место заплывшей жиром свинье)))
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de lik
de lik
То ли страна-колхоз, то ли колхоз страной назвали, ни, его не меняется, как были бахчеводами, так и остались; Какая Европа?
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
Смотрите какие порохоботы агрессивные и грубые,а Фовочка мальчик скромный,воспитанный и так вежливо и культурно разговаривает.А Пётр Алексеевич ну прям как коршун накинулся на мамкину сынАчку и уничтожает его....и уничтожает...
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