"Вам повторити ?!" Порошенко і Зеленський влаштували перепалку в прямому ефірі

Кандидат у президенти Володимир Зеленський влаштував перепалку в прямому ефірі зі своїм опонентом у виборчих перегонах, чинним главою України Петром Порошенком.

Суперечка розгорілася в рамках програми "Право на владу". Прозвучали взаємні звинувачення.

Порошенко запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. Із шоуменом вдалося зв'язатися за допомогою телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня.

"Я запросив пана Порошенка на дебати. Він відповів: "Стадіон так стадіон" і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!" – заявив Зеленський.

Порошенко у відповідь звернувся до свого опонента.

"Вашими пересуваннями я не цікавлюся. Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі", – сказав президент. Раптово між співрозмовниками розгорілася суперечка.

"Ви ж хотіли дебатів, у чому проблема", – сказав Зеленський.

"У мене свого літака немає, я звичайним летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент", – додав він, перебиваючи Порошенка. Президент спробував перервати Зеленського, продовжуючи свою відповідь.

У розмову втрутилася ведуча Наталя Мосейчук: "Стоп! Вас обох не чути!"

Порошенко і Зеленський

"Ви закінчили?" – сказав Порошенко. "А ви ще раз хочете, вам повторити?" – відповів Зеленський.

"У нас, мабуть, проблеми зі зв'язком. Володимир Олександрович чує лише себе!" – обурився Порошенко.

Співбесідники продовжили суперечку. Президент повторив, що не цікавиться переміщеннями шоумена. Він заявив, що команда Зеленського була поставлена в позицію, згідно з якою в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запрошено на НСК "Олімпійський".

"У мене теж зустріч в Парижі. Завтра у вас буде час повернутися", – сказав Порошенко.

"Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК "Олімпійський". Крапка. До побачення", – закінчив розмову Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів у президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.

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