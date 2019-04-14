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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Зустрічі припинилися": Порошенко пояснив переговори з Медведчуком

2.8тЧитати матеріал російською

Кандидат на виборах президента України і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що більше не проводить зустрічі з главою політради "За життя" і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Він перестав це робити після того, як припинився переговорний процес щодо звільнення українських військовополонених в Росії, повідомив Петро Порошенко під час свого виступу на НСК "Олімпійський" 14 квітня.

"Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде", – підкреслив Порошенко.

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Він також зазначив, що єдина функція Медведчука – це звільнення українських полонених.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 22 березня Віктор Медведчук і Юрій Бойко поїхали в Москву на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього Бойка і Медведчука піддали гострій критиці і почали розслідування правомірності їх перельоту.

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Особи
Петро ПорошенкоВіктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лоа Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Гдето тут ватный бот был, который своими глазами, сидя в ватном зажопинске, вчера видел Медведчука который от Пети выходил..
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
ти рабинович мураев вилкул фирташ тарута новинский фукс ахметов и бойко шуфрич допа гепа бойко медведчук и другие-это предатели Украины и пособники террориста путина все они должны быть уничтожены-их крышует опг порошенко луценко аваков и оборотни в погонах и мантиях
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