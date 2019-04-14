"Зустрічі припинилися": Порошенко пояснив переговори з Медведчуком

Кандидат на виборах президента України і чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що більше не проводить зустрічі з главою політради "За життя" і кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Він перестав це робити після того, як припинився переговорний процес щодо звільнення українських військовополонених в Росії, повідомив Петро Порошенко під час свого виступу на НСК "Олімпійський" 14 квітня.

"Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не представником України. Він не представляє президента України і не буде", – підкреслив Порошенко.

Він також зазначив, що єдина функція Медведчука – це звільнення українських полонених.

Петро Порошенко Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 22 березня Віктор Медведчук і Юрій Бойко поїхали в Москву на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.

Після цього Бойка і Медведчука піддали гострій критиці і почали розслідування правомірності їх перельоту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!