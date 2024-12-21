Заявлено про 'попытку давления на Усика' перед реваншем с Фьюри

Украинский комментатор Владимир Кобельков поделился мнением о спорных моментах, связанных с правилами реванша между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В эфире Tribuna.com Кобельков заявил, что требование команды британца запретить использования в ринге Усиком креста, является попыткой психологического давление на украинца.

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Представители Фьюри требуют убрать любые "посторонние предметы" из углов ринга, чтобы избежать "спекуляций". Кроме того, менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен подчеркнул, что во время пауз между раундами на губы боксеров должна попадать только вода.

"Даже если запретят крест, я уверен, что он все равно будет", – сказал комментатор.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик между раундами первого боя с Тайсоном Фьюри обрел второе дыхание после того, как поцеловал распятие. После 7-го раунда один из тренеров Александра спросил, дать ли ему крест. Получив положительный ответ, секундант приложил реликвию к губам боксера.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

17 декабря стало известно, что за поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта.

Накануне реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО) накануне реванша 21 декабря. Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

Отметим, что Фьюри во время церемонии повел себя странным образом. Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательные интервью.

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