Фанаты подсмотрели, что сделал Усик перед раундами, когда победил Фьюри. Видео

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик между раундами боя с Тайсоном Фьюри обрел второе дыхание после того, как поцеловал распятие. После 7-го раунда один из тренеров Александра спросил, дать ли ему крест. Получив положительный ответ, секундант приложил реликвию к губам боксера.

Английские фанаты обратили внимание на этот момент, который оказался переломным в поединке. Болельщики в комментариях отмечают, что это вдохнуло новую жизнь в Усика. Украинец провел две великолепных трехминутки, разбив Фьюри лицо в восьмой и отправив в нокдаун в девятой.

Некоторые фанаты обвинили Усика в том, что он "использовал ингалятор", но большинство сразу же отметили, что вместо этого он целовал крест.

"Вы, должно быть, раньше не смотрели бой Усика, он целует свой крест между раундами", — написал один из пользователей. "Поцеловав крест, он после этого переломил бой", — написал второй пользователь. Последний комментарий гласил: "Вы можете ясно видеть, что он целовал крест".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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