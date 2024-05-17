Во сколько Усик – Фьюри: время начала боя

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) встретятся в ринге после многочисленных попыток организовать долгожданный поединок. На кону впервые в эпоху четырех поясов будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

КОГДА УСИК – ФЬЮРИ: ДАТА БОЯ

Вечер бокса состоится в аравийском Эр-Рияде на стадионе Kingdom Arena. Датой боя определили субботу, 18 мая.

ВО СКОЛЬКО УСИК – ФЬЮРИ: ВРЕМЯ НАЧАЛА

Шоу начнется в 19:00 по киевскому времени. Главное событие вечера стартует в 00:55 воскресенья, 19 мая. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Фьюри.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ФЬЮРИ

Украинские любители бокса смогут увидеть долгожданное событие благодаря видеоплатформе Megogo, которая стала официальным транслятором боя. Прямой эфир из Эр-Рияда будет проведен на стримминговом канале "Megogo Гонг". Показ будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

АНДЕРКАРТ УСИК – ФЬЮРИ

Джей Опетая (24-0, 19 КО, Австралия) – Майрис Бриедис (28-2, 20, Латвия)

Джо Кордина (17-0, 9 КО, Уэльс) – Энтони Какаче (21-1, 7 КО, Северная Ирландия)

Фрэнк Санчес (24-0, 17 КО, Куба) – Агит Кабайел (24-0, 16 КО, Германия)

Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО, Россия) – Робин Сафар (16-0, 12 КО, Швеция)

Марк Чемберлен (15-0, 11 КО, Англия) – Джошуа Олувасеун (23-1, 16 КО, Нигерия)

Мозес Итаума (7-0, 5 КО, Англия) – Илья Мезенцев (24-3, 20 КО, Казахстан)

Дэвид Ньика (8-0, 8 КО, Новая Зеландия) – Михаэль Зайтц (12-0, 10 КО, Германия)

Айзек Лоу (24-2-3, 8 КО, Шотландия) – Хассибула Ахмади (16-1, 5 КО, Афганистан)

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Тайсон Фьюри отказался проводить дуэль взглядов с Александром Усиком после пресс-конференции. После мероприятия он нелепо оправдался за свой поступок.

В свою очередь команда украинца направила жалобу организаторам боя. Известно, что соперники непременно проведут реванш в октябре. Фьюри также подтверждал, что в нынешнем году проведет два поединка против украинца.

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