'Завтра не будет!' Случившееся перед решающим раундом реванша Усик – Фьюри попало на камеру. Видео

Тренер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) Стюард Шугар-Хилл перед 12 раундом реванша с украинским чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (24-0, 14 КО) советовал своему подопечному взять себя в руки. Наставник пытался донести до Тайсона, что ему необходимо совершить что-то кардинальное, чтобы добыть победу.

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"Ты должен взять это сейчас, завтра не будет, слышишь меня? Да, сейчас. Бой слишком [черт возьми] близкий. Забери это [черт возьми]! Ты держал его там, прямо перед собой. Ты должен держать ноги в [черт возьми] движении! Ты знаешь, куда идешь. А ты сидишь и делаешь вот это [черт возьми]. Продолжай поворачивать правую ногу и продолжай [черт возьми] шагать. Держи свои чертовы руки наверху и выкладывайся на полную, Тайсон, слышишь? Не паникуй, не тупи, но ты должен это взять. Все очень просто", – кричал Шугар-Хилл.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них неожиданным.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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