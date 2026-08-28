"Зачем ты рискуешь ради 3-5 млн?!" Усику оставили резкое сообщение из-за боя Уайлдером

Бывшему абсолютному чемпиону мира в двух весовых категориях Александру Усику (25-0, 16 КО) не стоит драться с американским ветераном Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 42 КО). Украинец может столкнуться с большими трудностями, так как Бронзовый бомбардировщик обладает невероятно мощным ударом.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу Boxing King Media выразил промоутер Александр Краксюк, который 10 лет работал с Усиком. Глава компании K2 Promotions напомнил, что речь идет о супертяжелом дивизионе, где судьбу и результат поединка может решить один удар.

"Я не думаю, что он будет драться с Уайлдером. Во-вторых, если он будет драться с Уайлдером, я считаю, что это будет опасный бой для Усика. Еще опаснее, чем против Рико. И я скажу вам почему. У Усика есть что терять. ​Уайлдеру нечего терять. ​​У Уайлдера есть удар. Странный удар, который вылетает будто из кармана – его даже не видишь. Зачем ты рискуешь ради этого? К чему ты стремишься? Как ты оправдаешь такой риск ради трех-пяти миллионов долларов?" – сказал Красюк.

Напомним, Усик анонсировал завершение карьеры на профессиональном ринге. До этого украинец сделал вакантными все свои чемпионские пояса. В ответ президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением нашего боксера отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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