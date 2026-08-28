"Это единственные нормальные соседи Украины". Звезда "Лиги смеха", который работал с Зеленским, признался, что попросил бы у президента для молдаван

Звезда юмористического проекта "Лига смеха" и певец родом из Молдовы Иван Люленов откровенно рассказал, о чем попросил бы президента Украины Владимира Зеленского, если бы у него была такая возможность. По словам артиста, ему хотелось бы, чтобы украинский гарант способствовал упрощению правил въезда молдаван на территорию нашей Родины.

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По мнению Люленова, его родная страна является самым адекватным соседом Украины, поэтому он и сограждане заслуживают возможности беспрепятственно пересекать границу. Об этом музыкант рассказал в интервью Маше Ефросининой. Он также раскрыл, что в свое время имел возможность высказать подобную просьбу Владимиру Зеленскому, с которым работал не один год, однако этого не сделал.

Иван Люленов отметил, что украинский президент сыграл важную роль в становлении его творчества. Создав проект "Лига смеха", Зеленский дал шанс ему и коллегам по команде "Стояновка" заявить о себе. Кроме того, как рассказал Люленов, тогдашний руководитель "Квартала 95" был для него примером в достижении творческих целей.

"У участников "Лиги смеха" и "КВН" была мечта, как у "Квартала 95" после игры создать собственное шоу. Вот закончится лига, зрители придут на YouTube-канал или вообще посмотреть на меня. У нас была такая мечта, а он (Владимир Зеленский. – Ред.) стал примером, потому что вел за собой команду и у него это получилось. Это пример творческой личности, лидера "Квартала 95", – рассказал артист.

В свое время Владимир Зеленский настолько полюбил юмор "Стояновки", что даже после того, как он стал президентом, коллектив пригласили выступить на съезде партии "Слуга народа". Как вспомнил Иван Люленов, украинский гарант смотрел их номер от начала до конца, хотя до этого перформансы некоторых "топовых звезд" прерывали раньше запланированного. По окончании выступления артист решил лично пообщаться с президентом.

"Я подошел прямо к его столу. Меня остановили охранники, но он сказал, что меня знает. Я хотел просто поздороваться, ведь никогда же не видел его в амплуа президента. Я поздоровался, и он спросил: "Нужна ли какая-то помощь?". Я такой: "Нет, нет. Ничего не нужно", – поделился музыкант.

Однако сейчас Иван Люленов не упустил бы возможности обратиться к Владимиру Зеленскому с просьбой: "Вообще Молдова – это единственные нормальные соседи Украины. Ну, я так считаю. Не было никаких войн, мы поддерживали связи. И у граждан Молдовы после въезда в Украину есть 90 дней, а потом нужно выехать, чтобы снова вернуться. Я бы попросил, чтобы это убрали. Чтобы была упрощенная система. Не 90 дней и уехал, не так жестко, а упрощенная система, как для соседей и друзей".

Артист подчеркнул, что многие молдаване поддерживают Украину, хотели бы здесь работать и развивать бизнес, поэтому смягчение правил было бы действительно хорошей инициативой. Пока же с получением официальных документов существует серьезная проблема. Как рассказал Иван Люленов, он уже три месяца занимается тем, чтобы ему выдали вид на жительство в Украине на 10 лет, а вот с гражданством ситуация значительно сложнее.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Лиги смеха" Иван Люленов рассказал историю, за которую ему стыдно перед Зеленским.

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