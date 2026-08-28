СБУ задержала агентку ФСБ, которая координировала атаки на Черкасскую и Полтавскую области. Фото

Служба безопасности Украины задержала жительницу Черкасской области, которая, по данным следствия, работала на российскую ФСБ и помогала корректировать удары по центральным регионам Украины. Женщина собирала координаты энергетических и критически важных объектов, позиций ПВО, административных зданий и мест дислокации Сил обороны.

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СБУ задержала её сразу после очередной разведывательной вылазки, когда она фотографировала военный объект. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Агентку завербовали через Telegram

По данным следствия, фигуранткой оказалась безработная жительница Черкасской области. В поле зрения российской спецслужбы она попала во время поиска "легких" заработков в Telegram-каналах.

После вербовки женщина получала от представителей ФСБ задания по сбору разведывательной информации. Она регулярно ездила на поезде в соседнюю область, где должна была выявлять потенциальные цели для российских ударов.

В частности, агентка передавала врагу координаты энергетических объектов, позиций украинской ПВО, административных зданий и объектов критической инфраструктуры.

Для сбора информации она под видом прогулок обходила местность и скрытно фотографировала и снимала на телефон объекты, которые могли заинтересовать российских кураторов.

Собирала данные о Силах обороны

В Черкасской области женщина также отслеживала расположение запасных командных пунктов и других мест сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.

Во время разведывательных вылазок она фотографировала и снимала на видео внешние фасады военных объектов.

Сотрудники СБУ задержали агентку сразу после того, как она зафиксировала внешний периметр здания Сил обороны.

Во время обыска у неё изъяли смартфон с доказательствами работы на российскую спецслужбу.

Что грозит задержанной

Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Задержанная находится под стражей без права освобождения под залог.

Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины раскрыла в Краматорске агентурную сеть ФСБ России, участники которой собирали разведданные об украинских военных. Четверо задержанных, по данным следствия, передавали врагу координаты Сил обороны и отслеживали последствия российских ударов по городу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что контрразведка СБУ задержала во Львове агента РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры и местах базирования украинских военных. По данным спецслужбы, мужчина фотографировал потенциальные цели и передавал российскому куратору сведения о железнодорожной инфраструктуре, государственных и военных учреждениях.

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