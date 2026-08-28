Запах алкоголя – от дочери, а судьи – "не заметили": как VIP-водители массово уходят от ответственности за вождение в нетрезвом виде и почему штрафы не работают

В Украине каждый год десятки тысяч украинцев садятся за руль в нетрезвом состоянии и попадаются полиция. Даже если водителя остановят в состоянии, когда он не может связать двух слов, скорее всего, нарушителю обойдётся штрафом в 17 тыс. грн, и уже через год ему вернут права.

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В некоторых случаях постановления отменяют в судах, потому что полиция "теряет" видео с бодикамер. Среди нарушителей есть депутаты, родственники парламентариев и даже сами судьи. О том, как и кто садится за руль в нетрезвом состоянии и почему действующее наказание не удерживает от нарушения, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и кого наказывают за вождение в нетрезвом виде

В Украине штраф в размере 17 тыс. грн за вождение в состоянии опьянения действует уже более 5 лет. И если еще в 2021 году такой штраф превышал среднюю зарплату, то сейчас он составляет всего половину среднего заработка украинца. Кроме того, часто штрафы удается обойти.

Например, если пьяный водитель успевает переползти на пассажирское сиденье, пока полицейский подходит к машине, доказать, кто именно управлял автомобилем, сложно.

Львиная доля водителей отказывается проходить тест на содержание алкоголя в крови с помощью Drager. И хотя законом предусмотрено, что отказ от прохождения экспертизы равносилен признанию вины, на практике все обстоит по-разному.

Например, в прошлом году супругу народного депутата Анатолия Урбанского Елену остановили в Одессе, когда она в 23:00 ехала со своей дочерью на автомобиле Bentley Bentayga. Полицейский, как говорится в постановлении, заметил у женщины "резкий запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, выраженное дрожание пальцев рук".

Она отказалась "дунуть" в алкотестер Drager и заявила, что запах алкоголя исходит от ее дочери (сейчас ее дочери 20 лет). "Полицейский не обратил на это внимания и начал требовать, чтобы Елена Урбанская прошла проверку на состояние алкогольного опьянения. Оценив последовательность действий полицейского, у неё возникли серьёзные сомнения в его беспристрастности по отношению к ней и в целом в соответствии действий полицейского требованиям законодательства, поэтому она отказалась от проверки на состояние опьянения", – говорится в пояснениях женщины, которые она представила суду.

Судья Приморского райсуда Одессы Константин Иониди рассмотрел дело и постановил, что дело следует закрыть на основании отсутствия события и состава административного правонарушения. Урбанский – официальный долларовый миллионер.

Когда-то он был крупнейшим владельцем криптовалюты среди народных депутатов. Несколько лет назад OBOZ.UA писал о том, что Урбанский задекларировал в 2021 году 4256,278 биткоинов. Сейчас такое количество "монет" стоит более 14 млрд грн. А уже в 2022 году количество криптовалюты резко снизилось. У народного депутата осталось 1111 биткоинов и столько же биткоинов в кеше. Однако доход от продажи такого количества биткоинов Урбанский не задекларировал. А с 2023 года в его декларации уже нет ни биткоинов, ни дохода от их продажи.

Случаи, когда оформленные протоколы отменяют в судах, на удивление распространены. По подсчётам OBOZ.UA, с помощью адвокатов в судах удаётся отменить каждое второе постановление.

Среди тех, кому повезло, — Юлия Унгурян. В отношении 37-летней женщины было возбуждено 9 исполнительных производств, большинство из которых — за нарушение правил дорожного движения. 18 августа 2026 года одно из производств в отношении Унгурян было закрыто "из-за отсутствия состава правонарушения". В материалах дела полицейский указал, что 29 ноября прошлого года в 23:15 женщина управляла BMW X7 "с явными признаками алкогольного опьянения".

Полицейский в протоколе указал, что заметил у женщины запах алкоголя и покраснение кожи лица. От прохождения освидетельствования женщина отказалась. Полиция не смогла доказать описанные в протоколе обстоятельства. А адвокат заявил, что Юлия Унгурян действительно находилась в припаркованном автомобиле, но без каких-либо признаков алкогольного опьянения. "Также имел место разговор с полицейскими, однако каких-либо предложений пройти освидетельствование не было, равно как и не было факта управления автомобилем", – заявил адвокат.

Юлия Унгурян – супруга бывшего заместителя министра экологии и природных ресурсов, депутата двух созывов (входил в "Народный фронт") Павла Унгуряна.

Водители бьют рекорды

Протоколов за вождение в состоянии алкогольного опьянения в отношении депутатов Верховной Рады за последние несколько лет OBOZ.UA не обнаружил, однако такие протоколы составлялись в отношении депутатов местных советов. Например, депутата поселкового совета из Харьковской области Владимира Франковского в прошлом году оштрафовали на 17 тыс. грн за то, что он сел за руль своей новой Skoda Kodiaq.

"Осмотр на предмет алкогольного опьянения проведен в установленном законом порядке с согласия водителя на месте остановки с помощью специального технического устройства "Драгер", результат 1,60%, чем он нарушил требования п. 2.9 а ПДД Украины", – говорится в протоколе. Взрослому мужчине нужно выпить примерно 250–260 мл водки для такого опьянения.

1,60 промилле алкоголя в крови — это серьёзное опьянение, однако, к сожалению, украинцы садятся за руль и в гораздо более критическом состоянии. Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) в глобальных отчетах об алкоголе и здоровье (Global status report on alcohol and health) отмечает, что острая интоксикация этанолом на уровне выше 3 промилле вызывает паралич дыхательного центра в продолговатом мозге.

При таком алкогольном отравлении необходимо обращаться к врачам, однако некоторые украинцы садятся за руль. Только за последние 10 дней (с 14 по 24 августа) в судах рассмотрели протоколы в отношении шестерых украинцев, у которых было выявлено содержание алкоголя в крови более 3 промилле.

Так, Сергей Стронский из Черкасской области сел за руль Skoda Octavia с содержанием алкоголя в крови 3,36 промилле. Этот факт был установлен врачом в медицинском учреждении. Хотя мужчина заявлял, что тест проводил не врач, а посторонний человек. Мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн и на один год лишили права управлять автомобилем.

В Харькове водитель Nissan Maxima управлял автомобилем с содержанием алкоголя в крови 3,31 промилле. Он попал в ДТП, его оштрафовали на17 тыс. грн и на год лишили прав. И это далеко не рекорды. Полиция задерживала водителей, у которых содержание алкоголя в крови достигало 5 промилле. Это фактически смертельная доза.

Только в 2025 году полицейские составили 138 047 протоколов за вождение в нетрезвом виде. 73 человека погибли и 857 получили травмы в таких ДТП. Штраф в 17 тыс. грн не удерживает некоторых водителей от желания садиться за руль в нетрезвом состоянии. Очевидно, что в такой ситуации необходимо обсудить более строгое наказание для тех, кто пренебрегает не только своей безопасностью, но и жизнью окружающих. Продолжение следует…