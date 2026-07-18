Не Верховен. Усик раскрыл детали своего прощального боя и назвал соперников

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) рассказал, каким видит свой последний поединок в профессиональной карьере. Непобедимый украинский боксер заявил, что хочет завершить выступления боем против известного соперника на арене в США.

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Усик сообщил, что чемпионские пояса больше не являются для него главной целью. По словам украинца, сейчас его интересует поединок с громким именем, который станет финальной точкой в карьере.

"Мой последний танец, возможно, пройдет в США, может быть, в Нью-Йорке на стадионе. Это должно быть большое имя", – сказал Усик в эфире Youtube-канала Daily Mail Boxing.

Среди потенциальных соперников украинец назвал британца Тайсона Фьюри и бывшего чемпиона мира из США Деонтея Уайлдера. На вопрос, рассматривает ли он лишь этих боксеров, Усик ответил утвердительно.

Также чемпион прокомментировал слухи о возможном сотрудничестве с новым боксерским проектом Zuffa. По его словам, сейчас команда сосредоточена на организации ближайшего поединка, поэтому говорить о подобных переговорах преждевременно.

Усик отметил, что его прощальный бой может состояться в конце 2026 года или уже в следующем году. При этом украинец подчеркнул, что речь идет только об одном поединке.

"Это последний танец. Это последний бой. Не как у Тайсона Фьюри: три или четыре последних боя. Только один бой", - заявил Усик.

После завершения карьеры украинец намерен оставить перчатки в ринге и поблагодарить Бога, свою семью и болельщиков за поддержку.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин заявлял, что Александр твердо настроен подраться именно с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). В Бронзовом бомбардировщике, как называют американца, наш соотечественник видит своего последнего соперника на профессиональном ринге.

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