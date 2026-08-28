Приведу и немного прокомментирую наиболее интересную часть сенсационного интервью Обозу Романа Бессмертного.

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Він, зокрема, торкнувся того, що саме робив у Москві головний дипломат Ватикана – згідно з ватиканським офіційним україномовним варіантом, Секретар Святого Престолу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями Пол Річард Ґаллаґер:

"За гуманітарними кроками насправді стоїть дуже жорстка позиція. Суть її в тому, що вам треба зупинятися.

Ватикан має універсальні способи тиску. Треба розуміти, що багато хто про це чомусь не говорить, але величезні обсяги російського капіталу знаходяться у Банку Ватикана.

Бо свого часу спочатку Радянський Союз, у період Горбачова, вклади туди зробив величезні. Потім єльцинська Росія, потім Путін. І це все Ватикан дуже делікатно опрацьовує.

Ніхто ніколи не зловживав цими ресурсами, але це один із найбільших банків у світі.

Причому ніхто ніколи не скаже, хто його контролює і де використовуються ці гроші.

Але Москва повинна розуміти, що вони впираються в стіну, коли Ватикан може прийняти рішення, як вчинити з цими ресурсами, не оголошуючи при цьому нікому нічого.

Загалом же, коли у Москві з'явилися директор ЦРУ і міністр закордонних справ Ватикана, то це єдине ціле одного процесу".

[Довідково: Банк Ватикана (офіційна назва – Інститут Релігійних Справ) дає змогу інвестувати кошти конфіденційно й без оподаткування.

Дані про діяльність і фінансове становище цієї установи практично не розголошуються.

Банк належить до тих, що здійснюють надвеличезні інвестиції по всьому світові.

Звільняючи його керівника у 2012 році, Ватикан звинуватив журналістів у тому, що вони наслідують-мавпують письменника Дена Брауна.

Ще довідково: Роман Безсмертний – один із авторів Конституції України, нардеп чотирьох скликань (2-5), представник Кучми в Раді, двічі віцепрем’єр (за Ющенка), колишній посол в Білорусі, двічі учасник Мінського переговорного процесу, кандидат політичних наук, почесний професор.]