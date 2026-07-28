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"Это все. Спасибо всем": Усик сделал заявление о завершении карьеры

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
4,0 т.
Усик готовится завершить карьеру
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Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) подтвердил, что проведет еще один боя перед завершением карьеры. Украинский боксер отметил, что не может быть и речи об организации трех или пять поединков, как это говорят журналисты.

Об этом Усик заявил в интервью ВВС Sport. По словам, 39-летнего уроженца временно оккупированного Симферополя он готов к своему "последнему танцу" на профессиональном ринге после того, как он освободил все свои чемпионские пояса, которые он добыл в реванше с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Александр Усик
Деонтей Уайлдер.

"Я думаю, у меня остался последний танец. Последний – значит один бой. Не три и не пять. Только один. В следующий раз вы увидеть мой последний бой. Это все. После боя я скажу: "Спасибо всем. Я очень ценю это". И уйду", – сказал Усик.

Ожидается, что свой последний поединок в карьере украинец проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Александр Усик с поясом The Ring (трехцветный)
Возможный постер к потенциальному бою Усик - Уайлдер

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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Александр Усик
Редакционная политика