"Это все. Спасибо всем": Усик сделал заявление о завершении карьеры

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) подтвердил, что проведет еще один боя перед завершением карьеры. Украинский боксер отметил, что не может быть и речи об организации трех или пять поединков, как это говорят журналисты.

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Об этом Усик заявил в интервью ВВС Sport. По словам, 39-летнего уроженца временно оккупированного Симферополя он готов к своему "последнему танцу" на профессиональном ринге после того, как он освободил все свои чемпионские пояса, которые он добыл в реванше с Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

"Я думаю, у меня остался последний танец. Последний – значит один бой. Не три и не пять. Только один. В следующий раз вы увидеть мой последний бой. Это все. После боя я скажу: "Спасибо всем. Я очень ценю это". И уйду", – сказал Усик.

Ожидается, что свой последний поединок в карьере украинец проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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