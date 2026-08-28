За каждого москвича-новобранца – миллион: как вербовщики в России зарабатывают на отправке людей на войну с Украиной – расследование

Российские частные вербовщики зарабатывают миллионы рублей за то, что отправляют россиян и иностранцев на войну в Украину. С момента введения государственных выплат за "содействие в привлечении граждан к заключению контракта" два года назад власти уже потратили на них не менее 8 млрд рублей.

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Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Важные истории". Их журналист под прикрытием "работал" в вербовочном центре "Воевода".

Что известно

По данным расследования, "Воеводу" в 2014 году основал некто Видади Байрамов, который внесен в базу "Миротворца" как боец ЧВК "Вагнер" и участник войн в Грузии и Украине, но независимых подтверждений этому нет. Ранее компания проводила курсы боевой подготовки для гражданских лиц, а вербовкой занялась в 2024 году. После этого дела за год выручка выросла почти в 10 раз и превысила 700 миллионов рублей.

В настоящее время "Воевода" активно ищет новых рекрутеров, а менеджеры советуют искать потенциальных кандидатов с помощью таргетированной рекламы в соцсетях, а во время общения "установить психологический контакт", разговаривая "по-военному четко".

Как это работает

В массовом вербовании помогают рекламные агентства, которые собирают номера телефонов людей, звонивших на номера, связанные со службой по контракту. Купить можно "сырые" номера (по 10–20 рублей) или "лиды" (по 1300–1400 рублей). Вторые стоят дороже, поскольку сотрудники агентств сами предварительно звонили абоненту.

Деньги начисляются за каждого привлеченного контрактника. Заработок зависит от региона прописки: от 150 тыс. руб. за новобранца из Ярославля до 1 млн руб. за новобранца из Москвы. Вербовать можно, в том числе, людей с ампутированными конечностями и людей с судимостями (кроме террористов).

В компании действует система бонусов. Если рекрутер привлек более пяти контрактников, ему дают надбавку за каждого нового человека: по 50 тыс. руб. за москвича и по 30 тыс. руб. за людей из других регионов. Получить бонус можно и за привлечение новых рекрутеров, которые смогут кого-то завербовать.

Миллионы за смерть

Согласно финансовой отчетности, которую удалось получить изданию, "успешные" рекрутеры зарабатывают миллионы рублей. Например, 21-летний Иван Кузнецов из Нижнего Новгорода в прошлом году за пять месяцев 2025 года получил семь миллионов рублей за "услуги по подбору кандидатов".

Вербуют также и иностранцев: за каждого контрактника компания платит рекрутеру по 300 тысяч рублей. "Воевода" готовит для них документы для приезда в Россию и предупреждает, чтобы они "нигде не говорили, что идут на контракт". Списки потенциальных контрактников-иностранцев компания согласовывает с ФСБ.

Напомним, ранее стало известно, что Россия продолжает пополнять свои войска за счет иностранцев, используя сомнительные методы вербовки. В частности , граждан Перу заманивают обещаниями работы и высоких заработков, но фактически отправляют на войну против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях уже прошло более 200 агитационных встреч, но пока безрезультатно.

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