Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике. Видео

Украинка Ярослава Магучих в третий раз подряд выиграла чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне с 6 по 9 марта. 23-летняя днепрянка прыгнула на высоту 1.99 м.

Видео дня

Магучих пропустила первые три высоты, стартовав сразу с 1.92 м, покорив ее с первого раза.

Украинка продолжила доминировать, с первой попытки преодолев планку 1.95м и 1.97м.

Уровень 1.99 м не стал такой же легкой "прогулкой". Ярослава смогла покорить планку лишь со второй попытки.

Напомним, что Магучих обладает статусом абсолютного лидера в женских прыжках в высоту. В 2024 году украинка установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м), выиграла олимпийское "золото", стала чемпионкой Европы и защитила титул победительницы Бриллиантовой лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих начала соревновательный сезон 2025 года с победы. 6 февраля на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине наша соотечественница прыгнула на 1.94, завоевав золотую медаль.

Затем 18 февраля Ярослава выиграла турнир Banskobystrická latka в словацком городе Банска-Быстрица, с первой попытки взяв высоту 2.01 и установив лучший результат сезона в мире.

Отметим, что это второй "золото" Евро-2025. Ранее украинец Олег Дорощук выиграл Евро-2025, не сделав ни одной ошибки на всех высотах и установив личный рекорд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!