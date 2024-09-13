Лучшая в мире! Магучих в третий раз подряд выиграла Бриллиантовую лигу

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих уверенно выиграла заключительный этап Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе. Наша соотечественница первенствовала в секторе для прыжков в высоту, где забрала "золото" всего сезона турнира.

Видео дня

В столице Бельгии Ярослава показала результат 1,97 метри. Это третья подряд победа в общем зачете Лиги для 22-летней представительницы Днепра.

Магучих с первой попытки взяла первые четыре высоты. К планке на отметке 2,01 метра украинка подошла вместе с австралийкой Николой Олислагерс. Здесь соперницы столкнулись с серьезными трудностями. Все подходы к снаряду для спортсменок оказались неудачными.

Это означало то, что Магучих стала первой благодаря том, что Олислагерс сумела прыгнуть на 1,97 метра лишь со второй попытки.

Украинка набрала 40 очков в общем зачете, выиграв все пять этапов Лиги, в которых принимала участие. Ярослава на восемь очков опередила Олислагерс. Третьей по итогам сезона стала еще одна украинка – Ирина Геращенко. Киевлянка записала в свой актив 31 пункт.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что из-за России только один день смогла порадоваться историческому мировому рекорду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!