Магучих идет за 'золотом': все подробности финала Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту

На Олимпийских играх 2024 года, которые в эти дни проходят в Париже, в воскресенье, 4 августа, состоится финал соревнований по прыжкам в высоту среди женщин. Этот вид программы, несомненно, является одним из самых ожидаемых для украинских болельщиков.

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В секторе выступает рекордсменка мира Ярослава Магучих, которая накануне ОИ стала автором исторического достижения, прыгнув на 2 метра 10 сантиметров. Вместе с ней за медали Парижа будет бороться Ирина Геращенко. Соревнования принимает легендарный "Стад де Франс".

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию финала Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту. Начало – в 20:55 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ОЛИМПИАДЫ-2024

Легкая атлетика. Женщины

Прыжки в высоту

Париж, стадион "Стад де Франс"

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24 ЧАСА ДО СТАРТА. Напомним, что в этом виде программы Украина потеряла Юлию Левченко, которая завершила Олимпиаду вообще без результата.

24 ЧАСА ДО СТАРТА. Приветствуем всех любителей спорта. Украинцы с нетерпением ожидают начала решающего этапа турнира у девушек в прыжках в высоту.

Украинка Магучих считается главной претенденткой на золотую медаль Игр. Ставки на итоговый триумф нашей спортсменки принимаются с коэффициентом 1,17. Основной соперницей Ярославы называется австралийке Никола Олислагерс. Именно эти две атлетки в блестящем стиле выиграли квалификацию.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне финала Олимпиады-2024 Ярослава Магучих выложил фото из своего номера в деревне Парижа и собрала множество просмотров и лайков.

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