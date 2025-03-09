Лучший результат в мире! Украинский прыгун с рекордом выиграл ЧЕ по легкой атлетике, взяв высоту с первой попытки. Видео

Украинец Олег Дорощук выиграл чемпионат Европы-2025 по легкой атлетике в помещении, который проходит в нидерландском Апелдорне с 6 по 9 марта, взяв 2,34 м с первой попытки. Он не допустил ни одной ошибки на всех высотах и установил личный рекорд.

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Финал мужских прыжков в высоту собрал восемь участников, включая двух украинцев – Олега Дорощука и Дмитрия Никитина. Решающий момент настал на отметке 2,32 м: Дорощук взял ее с первой попытки, а его соперники не справились.

Это гарантировало ему "золото", но украинец решил продолжить выступление и с первого раза преодолел 2,34 м, что стало его личным рекордом и лучшим результатом сезона в мире.

Второе и третье места заняли Ян Штефала (Чехия) и Маттео Сиоли (Италия) с результатом 2,29 м.

После победы Дорощук в интервью "Суспильне.Спорт" отметил, что ключевую роль сыграла техника – он был уверен, что успешный прыжок возможен, если все сделать правильно. Также спортсмен подчеркнул, что важным фактором стало отсутствие ошибок: "Брать с первой попытки – залог золотой медали".

В разговоре с Дмитрием Никитиным во время финала он поддержал товарища, напомнив, что неудачи – часть спорта. А после соревнований чешский прыгун Ян Штефала назвал выступление Дорощука "безумием" и выразил восхищение его результатом.

Этот успех принес Украине 50-ю медаль в истории чемпионатов Европы в помещении и первую – в мужских прыжках в высоту.

Напомним, что 9 марта в 18:00 начнется финал женских прыжков в высоту, где за наивысшую награду будет бороться Ярослава Магучих. Накануне днепрянка прошла квалификацию, выполнив лишь один единственный прыжок на 1.89 м.

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