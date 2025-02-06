Магучих победила на первом же турнире 2025 года

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих начала соревновательный сезон 2025 года с победы. На турнире Udin Jump Development в итальянском Удине 23-летняя днепрянка прыгнула на высоту 1.94, завоевав золотую медаль.

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На соревнованиях в Италии соперницами нашей соотечественницей были серебряный призер чемпионата Европы-2021 Мария Вукович и чемпионка мира U20 2022 года Кармен Бруус. Магучих начала выступление с высоты 1,91 м, когда шесть из десяти участниц уже завершили борьбу. В финале она соревновалась с венгерской спортсменкой Лилианной Батори, которая установила личный рекорд (1,88 м).

Золото разыгрывалось на высоте 1,94 м. Батори удалось взять 1,91 м только с третьей попытки, тогда как Магучих преодолела эту высоту с первой. Венгерка не смогла взять 1,94 м, и украинка стала победительницей. Затем Магучих попробовала покорить 1,98 м, но безуспешно.

Для Магучих это первое "золото" на турнире в Удине за четыре года. Она начала сезон с победы на международном уровне уже третий год подряд. Также эта медаль стала для нее первой в сезоне-2025 и второй победой на турнире в Италии за карьеру.

В 2024 году Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (2,10 м), выиграла олимпийское золото, стала чемпионкой Европы и защитила титул победительницы Бриллиантовой лиги.

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