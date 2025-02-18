Лучший результат в мире! Магучих выиграла престижный турнир в Словакии. Видео

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла турнир Banskobystrická latka в словацком городе Банска-Быстрица. 23-летняя днепрянка с первой попытки взяла высоту 2.01, установив лучший результат сезона в мире.

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Наша соотечественница начала соревнование с планки на уровне 190 см, предыдущие четыре высоты пропустив. Легко преодолев этот барьер, Ярослава заставила поволноваться украинских болельщиков на следующей высоте. Лишь с третьей попытки Магучих прыгнула на 1.93, не оставив шансов главной конкурентке – австралийке Элеонор Паттерсон.

В дальнейшем проблем у украинки не было и она три раза с первой попытки взяла подряд 1.96, 1.99, 2.01.

Ярослава уже в ранге победительницы штурмовала 2.04 м, но так и не смогла поставить эффектную точку.

Напомним, что Магучих начала соревновательный сезон 2025 года с победы. 6 февраля на турнире Udin Jump Development в итальянском Удине наша соотечественница прыгнула на 1.94, завоевав золотую медаль.

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