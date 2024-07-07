Первая в истории! Магучих установила новый мировой рекорд

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих побила мировой рекорда в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. 22-летняя днепрянка на этапе Бриллиантовой лиги в Париже стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

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Ярослава свою борьбу на соревнованиях начала с высоты 1,92, легко покоряя отметку за отметкой. К высоте 2,01 у Магучих из соперниц осталась лишь австралийка Никола Олислагерс.

Украинская прыгунья взяла планку 2,03 м, завоевав "золото". Уже в статусе победительницы Ярослава со второй попытки прыгнула на 2,07, а затем с первой попытки установив новый мировой рекорд.

Предыдущее достижение (2,09) было установлено 37 лет назад болгаркой Стефкой Костадиновой.

Ярослава Магучих является третьей легкоатлеткрой в истории, которая смогла дважды прыгнуть от 2,07 м и выше. Столько же удачных попыток у Бланки Влашич (Хорватия). У Костадиновой их пять.

На этом же турнире еще одна украинка Ирина Геращенко с лучшим результатом в сезоне стала 7-й (1,95 м). Екатерина Табашник с трех попыток не смогла взять 1,79 м и стала последней.

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