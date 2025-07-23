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"Величайший. Суперзвезда": российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,4 т.
'Величайший. Суперзвезда': российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников восхитился победой Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). 36-летний россиянин, выступавший в Bellator, отметил, что наш соотечественник доказал свое невероятное мастерство и превосходство над соперниками.

Видео дня

Такое мнение Сидельников выразил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам бывшего бойца смешанных единоборств, Усика однозначно можно назвать величайшим боксером всех времен, ведь его достижения находятся на одном уровне с признанными легендами спорта.

"Величайший. Суперзвезда": российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

"Думаю, что Усик еще до этого боя доказал, что он величайший боксер всех времен. Человек уже был легендой мирового бокса, становился чемпионом Олимпиады. Александр – очень классный спортсмен, настоящий профессионал и суперзвезда дисциплины. Вершина бокса в тяжелом весе", – сказал Сидельников.

Кирилл Сидельников после победы.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

"Величайший. Суперзвезда": российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

"Величайший. Суперзвезда": российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа
"Величайший. Суперзвезда": российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Журналисты опубликовали данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 23 КО) встал на защиту своего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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