'Величайший. Суперзвезда': российский чемпион мира восхитился победой Усика над Дюбуа

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников восхитился победой Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО). 36-летний россиянин, выступавший в Bellator, отметил, что наш соотечественник доказал свое невероятное мастерство и превосходство над соперниками.

Видео дня

Такое мнение Сидельников выразил в интервью порталу mma.metaratings.ru. По словам бывшего бойца смешанных единоборств, Усика однозначно можно назвать величайшим боксером всех времен, ведь его достижения находятся на одном уровне с признанными легендами спорта.

"Думаю, что Усик еще до этого боя доказал, что он величайший боксер всех времен. Человек уже был легендой мирового бокса, становился чемпионом Олимпиады. Александр – очень классный спортсмен, настоящий профессионал и суперзвезда дисциплины. Вершина бокса в тяжелом весе", – сказал Сидельников.

Напомним, 19 июля Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и собрал все пояса королевского дивизиона. В то же время было опубликовано видео, чем на самом деле завершился бой.

В ринге наш соотечественник назвал возможных соперников. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Перед поединком в скандальную ситуацию угодил футболист сборной Украины Михаил Мудрик. Также стало известно место Александра в рейтинге лучших супертяжей в истории бокса.

В СМИ появилась информация о том, что украинца могут лишить звания абсолютного чемпиона мира. А сам Усик сделал категоричное заявление о продолжении карьеры.

Журналисты опубликовали данные о хаосе, который происходил в команде Дюбуа за несколько часов до боя 19 июля. Также Тайсон Фьюри (34-2-1, 23 КО) встал на защиту своего соотечественника.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцией на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!