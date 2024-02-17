В сборной Украины по биатлону приняли 'бесполезное' решение перед эстафетой чемпионате мира

Главный тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра использовал имитацию боевой гонки, чтобы определиться с составом на эстафету чемпионата мира, который в эти дни проходит в Чехии. За место боролись Тарас Лесюк и Денис Насыко.

За день до эстафеты тренерский штаб провел тренировку в режиме имитации гонки между Насыко и Лесюком. Биатлонисты на полной скорости бежали определенную дистанцию и приходили на стрельбу с высоким пульсом. В общей сложности биатлонисты повторили такое трижды.

Санитра признался, что на основе результатов "гонки" тренеры так и не смогли определить лучшего.

"Ни первый, ни второй не смогли справиться со стрельбой, ветер дует. Поэтому понятнее не стало. Я использую тот факт, что Насико уже имеет опыт эстафеты. Он всегда собирался в эстафете и демонстрировал себя очень хорошо", – цитирует Санитру "Суспильне.Спорт".

В итоге на эстафету попал Денис Насыко. Биатлонист признался, что ему было поставлено задание отработать в борьбе стрельбу, чтобы посмотреть, как он будет вести себя в ситуации с высоким пульсом.

Как сообщал OBOZ.UA, эстафетные гонки на чемпионате мира по биатлону состоятся в субботу, 17 февраля. Девушки выйдут на трассу в 14:45, а мужчины – в 17:30 по киевскому времени. Трансляция соревнований будет доступна на региональных каналах "Суспильного" и "Евроспорте".

Ранее украинка Кристина Дмитренко, финишировав на 8-м месте в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону, установила рекорд сезона для сборной Украины в личных соревнованиях.

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